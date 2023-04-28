Врач Варфоломеев назвал 4 признака тромбов - это проявляется на коже

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Врач Варфоломеев назвал 4 признака тромбов - это проявляется на коже


Ваша кожа может подать сигнал тревоги и привлечь внимание к тромбу в вене.


Сгустки крови — палка о двух концах. Когда желеобразные скопления возникают в ответ на кровотечение, они могут оказаться полезными. Однако не все сгустки следует приветствовать.

Тромбоз глубоких вен может быть серьезным, потому что сгустки крови, находящиеся в ваших венах, могут оторваться. Затем гелеобразные сгустки могут перемещаться по кровотоку и застревать в легких, блокируя кровоток.

«Примерно 50 процентов людей с тромбозом глубоких вен (ТГВ) испытывают симптомы. Однако важно отметить, что некоторые люди с ТГВ могут вообще не испытывать никаких симптомов, поэтому его иногда называют «молчаливым» состоянием», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


При появлении симптомов важно действовать оперативно. Кардиолог поделился признаками, указывающие на тромбы в венах.

Припухлость


Отек, который обычно возникает в ноге, лодыжке или стопе, считается одним из явных признаков тромбоза глубоких вен.

«Сам по себе этот симптом можно принять за что-то другое, например, за укус насекомого. Однако в сочетании с другими признаками это может указывать на тромбоз глубоких вен».


Расширенные, болезненные вены и спазмы 


Отек часто может сопровождаться заметно набухшими венами, которые кажутся болезненными или твердыми при прикосновении. 

«Наряду с отеком люди могут также испытывать острые болезненные судороги в ногах. Обычно они начинаются в голени, а затем распространяются на остальную часть ноги».


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Тепло или покраснение


ТГВ может привести к тому, что ваша кожа станет теплой в пораженной области вокруг места, где в теле находится сгусток.

«Это тепло заметно по разнице температур между пораженным участком и окружающими частями тела».


Изменение цвета кожи


Пораженный участок также может изменить свой обычный оттенок и стать бледного цвета с красным или синим оттенком.

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, особенно если у вас есть факторы риска ТГВ, важно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы предотвратить осложнения.


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