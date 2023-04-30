Онколог Воробьев: потливость во сне может говорить о раке

«Многие симптомы рака могут усиливаться ночью. Есть некоторые доказательства того, что раковые клетки могут расти быстрее в одночасье, хотя необходимы дополнительные исследования», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Это потенциально серьезный симптом, который может означать наличие серьезного основного заболевания. Эти поты часто бывают настолько сильными, что пропитывают постельное белье, поэтому больному приходится вставать, принимать душ и менять постельное белье».

Постоянный (возникающий большую часть ночей или более одного раза за ночь)

Пробуждая тебя ото сна

Настолько сильно, что вы промокли до нитки, и вам приходится вставать с постели, чтобы принять душ и сменить постельное белье.

Сопровождается лихорадкой.

«Другие сопутствующие симптомы — лихорадка, необъяснимая потеря веса, кожный зуд и усталость».

Симптомы рака не всегда легко обнаружить, отмечая каждый признак из списка. Это означает, что ключевое значение имеет знание того, что искать. По словам врача, один признак, указывающий на смертельное состояние, может появиться в ночное время.Врач объяснил, что «наиболее распространенным» симптомом, поражающим в это время, является гипергидроз сна. Гипергидроз сна или ночная потливость — это то, что врачи общей практики называют «симптомом красного флага».В то время как рак почек, печени и яичников может проявляться этим признаком, гипергидроз во сне является контрольным симптомом лейкемии (рак крови) и лимфомы (рак лимфатической системы).Несмотря на то, что ночная потливость считается тревожным признаком рака, она не всегда может указывать на смертельное заболевание. Есть много других причин ночной потливости, которые не связаны с раком — безусловно, наиболее распространенными являются, например, менопаузальные приливы и ночная потливость.Ранее МедикФорум писал о вреде обезжиренных продуктов.

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