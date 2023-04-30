4 удивительных фактора образа жизни, которые могут ухудшить симптомы псориаза

«Считается, что как генетические факторы, так и факторы окружающей среды играют роль в развитии псориаза», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Стресс, курение, чрезмерное употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни могут усугубить симптомы псориаза».

Сухие участки кожи

Чешуйчатая кожа

Зуд

Болезненность

«Некоторые лекарства, такие как литий и бета-блокаторы, также могут ухудшить симптомы псориаза».

Стенокардия

Сердечная недостаточность

Мерцательная аритмия

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Повышенное артериальное давление

Гиперактивная щитовидная железа

Беспокойство

Тремор

Мигрень

Из-за сверхактивной иммунной системы клетки кожи растут слишком быстро, что приводит к зуду и воспалению кожи. Хотя есть некоторые доказательства того, что псориаз может быть наследственным, другие факторы могут способствовать этому заболеванию.Например, есть четыре фактора образа жизни, которые могут ухудшить состояние здоровья.Когда человеку могут прописать литий, известный как стабилизатор настроения. Препарат используется для лечения мании, гипомании, депрессии и биполярного расстройства.Что касается бета-блокаторов, то они блокируют действие гормонов, таких как адреналин, на замедление работы сердца.Варианты лечения псориаза могут включать местные лекарства, световую терапию и пероральные препараты.Ранее МедикФорум писал о вреде обезжиренных продуктов.

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