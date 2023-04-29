Диетолог Гинзбург назвал наименее вредную для организма дозу алкоголя
Диетолог Михаил Гинзбург: при наличии сердечно-сосудистых заболеваний алкоголь вреден в любом количестве.
По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, наименее вредной для организма дозой алкоголя можно считать бокал вина (сухого).
«Для здорового мужчины минимально вредная доза потребления алкоголя – это 50–100 миллилитров крепкого алкоголя в день или бокал сухого вина. Для здоровой женщины – только бокал сухого вина», - рассказал Гинзбург «Москве 24».
Эксперт заметил, что все спиртное, употребляемое сверх этого количества, может наносить здоровью очень серьезный вред.
Также Михаил Гинзбург посоветовал с осторожностью пить пиво. Этот напиток может без всякого дискомфорта употребляться в большом количестве – между тем, алкоголь из него быстро усваивается и поступает в кровь, быстро вызывает интоксикацию.
При имеющихся проблемах со здоровьем от спиртного лучше отказаться.
«Если у человека имеются какие-то сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертония, нарушение сердечного ритма, заболевание печени, желудка, кишечника, то для него любое количество алкоголя является вредным», - констатировал Гинзбург.
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Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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