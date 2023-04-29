Диетолог Гинзбург назвал наименее вредную для организма дозу алкоголя

«Для здорового мужчины минимально вредная доза потребления алкоголя – это 50–100 миллилитров крепкого алкоголя в день или бокал сухого вина. Для здоровой женщины – только бокал сухого вина», - рассказал Гинзбург «Москве 24».

«Если у человека имеются какие-то сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертония, нарушение сердечного ритма, заболевание печени, желудка, кишечника, то для него любое количество алкоголя является вредным», - констатировал Гинзбург.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, наименее вредной для организма дозой алкоголя можно считать бокал вина (сухого).Эксперт заметил, что все спиртное, употребляемое сверх этого количества, может наносить здоровью очень серьезный вред.Также Михаил Гинзбург посоветовал с осторожностью пить пиво. Этот напиток может без всякого дискомфорта употребляться в большом количестве – между тем, алкоголь из него быстро усваивается и поступает в кровь, быстро вызывает интоксикацию.При имеющихся проблемах со здоровьем от спиртного лучше отказаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит выпиваемый утром стакан воды.

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