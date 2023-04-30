Нутрициолог Строков объясняет, почему вы должны есть 3 продукта холодными, а не теплыми

«Когда крахмалистые продукты остывают, резистентный крахмал вырабатывается как продукт распада. Это оказывает положительное влияние на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Вы укрепляете кишечную флору

Они регулируют уровень сахара в крови

Вы экономите калории

"Но не волнуйтесь, в будущем вам не придется обходиться без горячего питания. Если вы снова нагреете картофель, макароны и рис после того, как они остынут, доля резистентного крахмала в значительной степени сохранится".

Лапша, картофель и белый рис часто считаются продуктами, способствующими ожирению. Они содержат крахмал, много углеводов и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Но если вы дадите этим продуктам остыть перед тем, как съесть их, вы сможете наслаждаться ими с более чистой совестью.Поэтому дайте вашей порции макарон или картофеля остыть перед едой. Это имеет три основных преимущества перед свежеприготовленной горячей версией.Резистентный крахмал ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он достигает толстой кишки в непереваренном виде и там постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.Резистентный крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови при употреблении продуктов, богатых углеводами, таких как картофель, макароны или белый рис. Организм вырабатывает меньше инсулина и, таким образом, также предотвращает тягу к еде.Крахмалистые продукты после охлаждения содержат меньше калорий, чем сразу после приготовления. Это связано с тем, что организм не может полностью использовать их для производства энергии из-за резистентного крахмала.Ранее МедикФорум писал о вреде обезжиренных продуктов.

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