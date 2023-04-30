Нутрициолог Строков объясняет, почему вы должны есть 3 продукта холодными, а не теплыми
Будь то спагетти или жареная картошка – многие любят богатую углеводами пищу, но ради здоровья обходятся без нее. Но этого не должно быть. Если при его приготовлении следовать простому трюку, можно сэкономить несколько калорий и даже укрепить кишечную флору.
Лапша, картофель и белый рис часто считаются продуктами, способствующими ожирению. Они содержат крахмал, много углеводов и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Но если вы дадите этим продуктам остыть перед тем, как съесть их, вы сможете наслаждаться ими с более чистой совестью.
«Когда крахмалистые продукты остывают, резистентный крахмал вырабатывается как продукт распада. Это оказывает положительное влияние на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Поэтому дайте вашей порции макарон или картофеля остыть перед едой. Это имеет три основных преимущества перед свежеприготовленной горячей версией.
Вы укрепляете кишечную флору
Резистентный крахмал ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он достигает толстой кишки в непереваренном виде и там постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.
Они регулируют уровень сахара в крови
Резистентный крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови при употреблении продуктов, богатых углеводами, таких как картофель, макароны или белый рис. Организм вырабатывает меньше инсулина и, таким образом, также предотвращает тягу к еде.
Вы экономите калории
Крахмалистые продукты после охлаждения содержат меньше калорий, чем сразу после приготовления. Это связано с тем, что организм не может полностью использовать их для производства энергии из-за резистентного крахмала.
"Но не волнуйтесь, в будущем вам не придется обходиться без горячего питания. Если вы снова нагреете картофель, макароны и рис после того, как они остынут, доля резистентного крахмала в значительной степени сохранится".
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