Что на самом деле происходит в организме, если отказаться от сахара на 1 неделю

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Что на самом деле происходит в организме, если отказаться от сахара на 1 неделю


Вот как ее тело на самом деле отреагировало на отказ от сахара.


Будь то сладости или обычные продукты, сахар вездесущ и часто скрыт в продуктах, где вы вряд ли ожидаете его появления. Неудивительно, что каждый потребляет в среднем более 30 кг сахара в год. 

"Если сахар потребляется в больших количествах, уровень сахара в крови может повыситься, и в результате высвобождение инсулина может привести к резистентности к инсулину. Кроме того, сахар увеличивает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения печени", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

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Важно избежать скрытого сахара в обработанных пищевых продуктах, а не просто перестать класть сахар в чай или есть пирожные. 

"Примеры скрытого сахара включают пакетированный фруктовый сок и готовые соусы".



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Пономарева объяснила, что происходит с организмом после отказа от сахара.
  • Через несколько дней аппетит к сладкому уменьшился. 
  • Сухофрукты или фрукты в качестве перекуса становятся идеальным вариантом.
  • На третий день может появится легкая головная боль. 
  • К концу испытания люди чувствуют себя более здоровыми и уравновешенными.


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