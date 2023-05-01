Что на самом деле происходит в организме, если отказаться от сахара на 1 неделю
Вот как ее тело на самом деле отреагировало на отказ от сахара.
Будь то сладости или обычные продукты, сахар вездесущ и часто скрыт в продуктах, где вы вряд ли ожидаете его появления. Неудивительно, что каждый потребляет в среднем более 30 кг сахара в год.
"Если сахар потребляется в больших количествах, уровень сахара в крови может повыситься, и в результате высвобождение инсулина может привести к резистентности к инсулину. Кроме того, сахар увеличивает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения печени", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Задача без сахара: без сахара 7 дней
Важно избежать скрытого сахара в обработанных пищевых продуктах, а не просто перестать класть сахар в чай или есть пирожные.
"Примеры скрытого сахара включают пакетированный фруктовый сок и готовые соусы".
Пономарева объяснила, что происходит с организмом после отказа от сахара.
- Через несколько дней аппетит к сладкому уменьшился.
- Сухофрукты или фрукты в качестве перекуса становятся идеальным вариантом.
- На третий день может появится легкая головная боль.
- К концу испытания люди чувствуют себя более здоровыми и уравновешенными.
Ранее МедикФорум писал о вреде обезжиренных продуктов.
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