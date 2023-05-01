Нутрициолог Строков объяснил насколько на самом деле полезны бананы

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Нутрициолог Строков объяснил насколько на самом деле полезны бананы


Бананы считаются очень полезными, потому что они являются настоящим источником энергии и калия, а также богаты витаминами А, В и С, а также питательными веществами и минералами: фосфором, кальцием, железом, цинком, калием и магнием . 



Кроме того, кривые плоды считаются очень хорошо переносимыми и сытными, поэтому они особенно популярны у спортсменов, маленьких детей и людей с желудочно-кишечными проблемами.


Польза бананов


"Бананы обязательно должны попасть в ежедневное меню. Плоды предлагают много преимуществ и способствуют здоровому питанию и достаточному запасу витаминов и минералов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Строков перечислил главные преимущества бананов для здоровья:
  • Бананы быстро снабжают организм энергией и подготавливают его к интенсивной тренировке. Бананы также способствуют наращиванию мышечной массы и стабилизируют электролитный баланс.
  • Содержащиеся в нем пищевые волокна регулируют пищеварение и, таким образом, помогают против запоров и диареи.
  • Бананы регулируют кровяное давление, потому что содержащийся в них калий и низкое содержание соли в то же время предотвращают высокое кровяное давление.
  • Бананы не зря считаются популярной пищей для мозга перед экзаменами. Фрукты могут помочь улучшить работу мозга.
  • Банановая кожура также может быть полезной. Внутренняя часть оболочки может облегчить зуд, вызванный укусами насекомых.

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