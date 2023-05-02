5 признаков, что у вас есть глисты - врач Андреева

"Кишечные паразиты, к которым относятся глисты, могут быть результатом плохой гигиены, например, неправильного мытья рук после туалета. Они также могут быть вызваны недостаточно тщательной обработкой мяса или мытьем фруктов и овощей перед едой", - говорит врач-терапевт ИРина Андреева специально для МедикФорум.

Голод после еды

"Они также могут повредить слизистую оболочку пищеварительной системы, снижая всасывание питательных веществ и вызывая недоедание".

Проблемы с пищеварением и потеря веса

Зуд

Анемия

"Опять же, анемия может быть вызвана паразитами несколькими способами. Анкилостомы, например, могут прикрепляться к слизистой оболочке тонкой кишки и сосать кровь своего хозяина, что приводит к потере крови и, следовательно, к анемии".

Паразиты — это организмы, которые живут в теле хозяина или на нем, получая питательные вещества от хозяина, чтобы выжить. Среди людей такие паразиты чаще всего поражают пищеварительную систему, а стенка кишечника является обычным местом их обнаружения. Это может привести к ряду симптомов, начиная от мышечной боли и заканчивая анемией.Если их не лечить, они могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким какЛюди с кишечными паразитами могут испытывать чувство голода даже после еды, поскольку паразиты могут питаться питательными веществами из потребляемой пищи.А некоторые паразиты будут создавать вещества, которые мешают сигналам, связанным с аппетитом и обменом веществ.Паразиты могут повредить кишечник, что вызывает проблемы с пищеварением и усвоением пищи. В результате инфицированный человек может испытывать диарею, боли в животе и недоедание.Это также может привести к потере веса, чему способствует тот факт, что некоторые паразиты потребляют питательные вещества из пищи, которую ест хозяин.Острицы откладывают яйца вокруг заднего прохода, что вызывает зуд и увеличивает вероятность повторного заражения. Другие паразиты могут выделять токсины, вызывающие аллергические реакции и проблемы с кожей, такие как крапивница и экзема, вызывающие зуд.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок и бананов.

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