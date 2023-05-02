Кардиолог из Клиники Майо перечислил симптомы сердечной недостаточности
Кардиолог Госия Вамил: сердечная недостаточность может возникнуть в любом возрасте.
Доктор медицины, кардиолог Клиники Майо Госия Вамил рассказал в интервью, что сердечная недостаточность развивается, когда сердце становится слишком слабым или слишком жестким, неспособным удовлетворить потребности организма в крови. Причинами этой патологии являются ИБС (ишемическая болезнь сердца), неконтролируемая гипертония или плохо регулируемый сахарный диабет. Реже сердечная недостаточность вызывается такими состояниями, как кардиомиопатия или миокардит, а также нездоровым образом жизни.
Кардиолог отметил: сердечная недостаточность может проявляться как специфическими, так и атипичными симптомами.
Врач перечислил основные симптомы:
- Отек (припухлость) в области лодыжек.
- Одышка.
- Боль в груди.
- Усталость при физических нагрузках.
- Аритмия – учащенное или нерегулярное сердцебиение.
- Постоянный кашель.
- Вздутие живота.
- Быстрое увеличение веса.
- Морская болезнь.
- Анорексия.
«Любой, у кого проявляются какие-либо из пересиленных симптомов, должен проконсультироваться со своим врачом», - резюмировал доктор Госия Вамил.
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