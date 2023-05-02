Кардиолог из Клиники Майо перечислил симптомы сердечной недостаточности

Отек (припухлость) в области лодыжек.

Одышка.

Боль в груди.

Усталость при физических нагрузках.

Аритмия – учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Постоянный кашель.

Вздутие живота.

Быстрое увеличение веса.

Морская болезнь.

Анорексия.

«Любой, у кого проявляются какие-либо из пересиленных симптомов, должен проконсультироваться со своим врачом», - резюмировал доктор Госия Вамил.

Доктор медицины, кардиолог Клиники Майо Госия Вамил рассказал в интервью, что сердечная недостаточность развивается, когда сердце становится слишком слабым или слишком жестким, неспособным удовлетворить потребности организма в крови. Причинами этой патологии являются ИБС (ишемическая болезнь сердца), неконтролируемая гипертония или плохо регулируемый сахарный диабет. Реже сердечная недостаточность вызывается такими состояниями, как кардиомиопатия или миокардит, а также нездоровым образом жизни.Кардиолог отметил: сердечная недостаточность может проявляться как специфическими, так и атипичными симптомами.Врач перечислил основные симптомы:Кардиолог добавил, что существуют и другие симптомы сердечной недостаточности, о которых многие даже не подозревают.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда из-за одышки нужно обращаться к врачу.

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