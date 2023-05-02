Кардиолог из Клиники Майо перечислил симптомы сердечной недостаточности

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проблемы с сердцем

Кардиолог Госия Вамил: сердечная недостаточность может возникнуть в любом возрасте.

Доктор медицины, кардиолог Клиники Майо Госия Вамил рассказал в интервью, что сердечная недостаточность развивается, когда сердце становится слишком слабым или слишком жестким, неспособным удовлетворить потребности организма в крови. Причинами этой патологии являются ИБС (ишемическая болезнь сердца), неконтролируемая гипертония или плохо регулируемый сахарный диабет. Реже сердечная недостаточность вызывается такими состояниями, как кардиомиопатия или миокардит, а также нездоровым образом жизни.

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Кардиолог отметил: сердечная недостаточность может проявляться как специфическими, так и атипичными симптомами.

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Врач перечислил основные симптомы:
  • Отек (припухлость) в области лодыжек.
  • Одышка.
  • Боль в груди.
  • Усталость при физических нагрузках.
  • Аритмия – учащенное или нерегулярное сердцебиение.
Кардиолог добавил, что существуют и другие симптомы сердечной недостаточности, о которых многие даже не подозревают.
  • Постоянный кашель.
  • Вздутие живота.
  • Быстрое увеличение веса.
  • Морская болезнь.
  • Анорексия.
«Любой, у кого проявляются какие-либо из пересиленных симптомов, должен проконсультироваться со своим врачом», - резюмировал доктор Госия Вамил.

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Теги : сердечная недостаточность, признаки заболевания, Госия Вамил