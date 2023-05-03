Терапевт Раменский: кофеин и соль могут сильно вредить здоровью почек

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здоровье почек

Врач-терапевт Павел Раменский рассазал о самых вредных для почек продуктах и напитках.

Терапевт Раменский напомнил в интервью, насколько важно для организма хорошее здоровье почек. Работа этого органа способствует очищению крови от токсичных компонентов, поддерживает необходимо соотношение минеральных веществ и уровень воды.

«Некоторые продукты и вредные привычки убийственно воздействуют на почки», - предупредил специалист.

В беседе с порталом News.ru врач Раменский уточнил, что здоровью почек сильно вредит избыток в меню соли –

«Избыточная соль провоцирует повышение давления, негативно влияющего на почки».

Кроме того, добавил врач, на состоянии почек негативно сказывается большое количество кофеина, который содержится не только в кофе.

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«Напитки с кофеином провоцируют образование камней в почках».

Терапевт Раменский заметил, что почки страдают от недостаточного увлажнения организма и в связи с этим призвал с осторожностью употреблять алкоголь. Спиртные напитки способствуют обезвоживанию, повышающему риск почечнокаменной болезни.

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Павел Раменский
Павел Раменский
Здоровье
врач-терапевт
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