Терапевт Раменский: кофеин и соль могут сильно вредить здоровью почек

«Некоторые продукты и вредные привычки убийственно воздействуют на почки», - предупредил специалист.

«Избыточная соль провоцирует повышение давления, негативно влияющего на почки».

«Напитки с кофеином провоцируют образование камней в почках».

Терапевт Раменский напомнил в интервью, насколько важно для организма хорошее здоровье почек. Работа этого органа способствует очищению крови от токсичных компонентов, поддерживает необходимо соотношение минеральных веществ и уровень воды.В беседе с порталом News.ru врач Раменский уточнил , что здоровью почек сильно вредит избыток в меню соли –Кроме того, добавил врач, на состоянии почек негативно сказывается большое количество кофеина, который содержится не только в кофе.Терапевт Раменский заметил, что почки страдают от недостаточного увлажнения организма и в связи с этим призвал с осторожностью употреблять алкоголь. Спиртные напитки способствуют обезвоживанию, повышающему риск почечнокаменной болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты делают человека склонным к развитию гипертонии.

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