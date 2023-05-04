Эндокринолог Михалева: избыток витаминов чреват токсическим гепатитом
Врач Оксана Михалева: избыток витаминов небезопасен для здоровья, он может привести к проблемам с печенью.
По словам эндокринолога Оксаны Михалевой, несоблюдение рекомендуемых дозировок витаминов чревато появлением опасных нарушений. В частности, это повышает риск токсического гепатита.
«Сейчас участились случаи токсических гепатитов, то есть у людей развивается воспаление печени – гепатит, который может приводить к очень печальным последствиям. Поэтому нужно быть очень осторожными при приеме больших доз витаминов», - цитируют врача «Известия».
Также Михалева предупредила об опасности избытка витамина Д, Злоупотребление им может стать причиной кальцификации тканей, органов. Если процессу подвергаются почки, человек становится подвержен почечнокаменной болезни. Если сосуды – они становятся менее эластичными и склонными к повреждению.
Медик посоветовала не принимать бездумно и витамин К, поскольку его повышенные дозы стимулируют свертываемость крови, из-за чего увеличивается вероятность тромбозов. Кроме того, не следует необоснованно принимать витамин А – в большом количестве он становится провокатором различных патологий.
«Водорастворимые витамины также могут оказывать негативное действие при переизбытке. В частности, витамин С в больших дозах усиленно выводится почками, связываясь в них с кальцием, и может стать причиной образования оксалатных камней в почках», - добавила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие микроэлементы не должны употребляться вместе.
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Оксана Михалева
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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