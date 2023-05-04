Эндокринолог Михалева: избыток витаминов чреват токсическим гепатитом

«Сейчас участились случаи токсических гепатитов, то есть у людей развивается воспаление печени – гепатит, который может приводить к очень печальным последствиям. Поэтому нужно быть очень осторожными при приеме больших доз витаминов», - цитируют врача «Известия».

«Водорастворимые витамины также могут оказывать негативное действие при переизбытке. В частности, витамин С в больших дозах усиленно выводится почками, связываясь в них с кальцием, и может стать причиной образования оксалатных камней в почках», - добавила специалист.

По словам эндокринолога Оксаны Михалевой, несоблюдение рекомендуемых дозировок витаминов чревато появлением опасных нарушений. В частности, это повышает риск токсического гепатита.Также Михалева предупредила об опасности избытка витамина Д, Злоупотребление им может стать причиной кальцификации тканей, органов. Если процессу подвергаются почки, человек становится подвержен почечнокаменной болезни. Если сосуды – они становятся менее эластичными и склонными к повреждению.Медик посоветовала не принимать бездумно и витамин К, поскольку его повышенные дозы стимулируют свертываемость крови, из-за чего увеличивается вероятность тромбозов. Кроме того, не следует необоснованно принимать витамин А – в большом количестве он становится провокатором различных патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие микроэлементы не должны употребляться вместе

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