Рак легких можно обнаружить с помощью простого пальцевого теста в домашних условиях

«Опухшие по пальцам могут быть признаком ряда основных заболеваний, особенно легких или сердца. Сюда входят такие виды рака, как рак легких и мезотелиома», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Как проверить пальцы на рак легких

"Если у вас нет этого зазора, это может означать, что у вас есть утолщение пальцев, вызванное отеком на концах пальцев".

Рак легких является третьим по распространенности видом рака, но на него приходится наибольшее количество смертей от рака. Он также может быстро распространяться по телу, что делает его особенно смертельным. Многие люди знают о том, как болезнь может поражать легкие: среди некоторых симптомов присутствует постоянный кашель и хрипы, однако некоторые признаки могут проявляться и в других местах.В некоторых случаях изменения на пальцах могут сигнализировать о заболевании. Опухшие пальцы могут быть признаком рака легких.По этой причине есть простой домашний тест, который вы можете сделать, чтобы проверить наличие рака легких.Возьмите соответствующий палец с каждой руки и сожмите ногти вместе. Они должны обнажить крохотный ромбовидный зазор — между ногтем и пальцем.Кроме того, кожа рядом с ногтевым ложем может стать блестящей. На последних стадиях пальцы могут увеличиваться и опухать в результате скопления жидкости в мягких тканях пальцев. Хотя отсутствие ромбовидной щели не является определенным признаком рака легких, это все же может быть симптомом.Поэтому лучше всего поговорить об этом со своим лечащим врачом, особенно если вы испытываете дополнительные симптомы.Ранее МедикФорум писал о пользе селедки.

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