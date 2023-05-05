Онколог Воробьев: 2 признака рака поджелудочной железы, которые появляются на коже

«Рак поджелудочной железы вызывает желтуху, блокируя желчные протоки. Это можно назвать механической желтухой. Ваш желчный проток — это трубка, по которой желчь поступает из печени в двенадцатиперстную кишку. Это первая часть тонкой кишки. Желчь — это жидкость, которую вырабатывает ваша печень, чтобы помочь вам переваривать пищу. Он содержит желтое вещество, называемое билирубином. Билирубин — это побочный продукт нормального распада старых эритроцитов. Если ваш желчный проток заблокирован, это может вызвать накопление билирубина в крови. Это может привести к желтухе», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Боль в животе или спине

Необъяснимая потеря веса

Изменения в вашем стуле

Расстройство желудка

Болезнь

Зуд

Высокая температура

Сгустки крови





Рак поджелудочной железы занимает пятое место среди самых смертоносных. И показатели увеличились с начала 1990-х годов — сейчас диагнозов стало больше примерно на 17 процентов. Часто болезнь не проявляет симптомов на самых ранних стадиях, а признаки начинают появляться по мере роста рака. Из-за расположения поджелудочной железы некоторые пациенты будут испытывать боль в животе или спине в результате рака.Есть два признака, которые могут появиться где-то в менее ожидаемом месте. Симптомы рака поджелудочной железы могут проявляться на коже.который может сопровождать рак поджелудочной железы. Зуд возникает из-за накопления солей желчных кислот в крови, когда желчные протоки закупорены или печень не работает должным образом.Симптомы рака поджелудочной железы могут быть расплывчатыми. Они могут быть вызваны другими заболеваниями, но важно, чтобы их проверил врач. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом.Ранее МедикФорум писал о вреде редиса при гастрите.

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