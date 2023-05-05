Онколог Воробьев: 2 признака рака поджелудочной железы, которые появляются на коже
Вам следует обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо «необъяснимые» симптомы, предупредил орган здравоохранения.
Рак поджелудочной железы занимает пятое место среди самых смертоносных. И показатели увеличились с начала 1990-х годов — сейчас диагнозов стало больше примерно на 17 процентов. Часто болезнь не проявляет симптомов на самых ранних стадиях, а признаки начинают появляться по мере роста рака. Из-за расположения поджелудочной железы некоторые пациенты будут испытывать боль в животе или спине в результате рака.
Есть два признака, которые могут появиться где-то в менее ожидаемом месте. Симптомы рака поджелудочной железы могут проявляться на коже.
Желтуха — пожелтение кожи и белков глаз — а также кожный зуд могут быть вызваны «распространенным» раком поджелудочной железы.
«Рак поджелудочной железы вызывает желтуху, блокируя желчные протоки. Это можно назвать механической желтухой. Ваш желчный проток — это трубка, по которой желчь поступает из печени в двенадцатиперстную кишку. Это первая часть тонкой кишки. Желчь — это жидкость, которую вырабатывает ваша печень, чтобы помочь вам переваривать пищу. Он содержит желтое вещество, называемое билирубином. Билирубин — это побочный продукт нормального распада старых эритроцитов. Если ваш желчный проток заблокирован, это может вызвать накопление билирубина в крови. Это может привести к желтухе», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Желтуха вызывает кожный зуд, который может сопровождать рак поджелудочной железы. Зуд возникает из-за накопления солей желчных кислот в крови, когда желчные протоки закупорены или печень не работает должным образом.
Другие признаки поджелудочной железы являются:
- Боль в животе или спине
- Необъяснимая потеря веса
- Изменения в вашем стуле
- Расстройство желудка
- Болезнь
- Зуд
- Высокая температура
- Сгустки крови
Симптомы рака поджелудочной железы могут быть расплывчатыми. Они могут быть вызваны другими заболеваниями, но важно, чтобы их проверил врач. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом.
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