6 признаков, что у вас рак кишечника 3 или 4 стадии - онколог Воробьев

«На данном этапе рак пророс через клетки, выстилающие стенку кишечника, в мышечную стенку кишечника, но не распространился дальше. Считается, что рак кишечника имеет длительную предраковую фазу. Может пройти 10 лет, прежде чем рак кишечника вырастет из полипа тонкой кишки», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кровь в стуле

Кровотечение из прямой кишки

Изменение характера стула с диареей или запором

Боль внизу живота

Изменение формы стула — например, длинный узкий стул

Чрезмерное газообразование

«При раке кишечника на третье стадии распространился на лимфатические узлы, но не на другие части тела. На четвертой стадии он распространился, например, на легкие или печень. На третьей или четвертой стадии рака кишечника у пациентов часто возникают такие симптомы, как усталость, слабость, боль в животе, потеря веса и рвота. Это также может вызвать желтуху и одышку».

Быть старше 50 лет

Курение

Употребление алкоголя

Ожирение

Семейный анамнез рака кишечника

Воспалительное заболевание кишечника

Полипы в кишечнике

Семейный аденоматозный полипоз.





Однако вторая стадия рака кишечника означает, что опухоль проросла через стенку кишечника и могла распространиться на близлежащие ткани. На этой стадии никакие лимфатические узлы не поражаются, и даже у тех, у кого рак кишечника второй стадии, симптомы на этой стадии могут отсутствовать.На третьей и четвертой стадии рака кишечника, могут появиться симптомы.Хотя рак кишечника может поразить любого человека, существуют определенные факторы риска, которые могут сделать развитие болезни более вероятным.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках рака.

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