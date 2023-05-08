3 вида пятен на коже, которые указывают на диабет - встречаются у 55% ​​пациентов

"Пятна могут быть розового, красного или коричневого цвета. Связанная с диабетом дермопатия выглядит как маленькие круглые розовые, красноватые или коричневые пятна на коже. Они могут выглядеть как шрамы и иметь углубления. Обычно они имеют размер от одного сантиметра до 2,5 сантиметров. Они не чешутся, не выделяют жидкости и не вызывают боли", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Круглая или овальная форма

Слегка вдавленные в кожу и/или чешуйчатой структуры

Двусторонние, то есть они появляются на коже обеих ног или обеих рук одновременно.

Диабет — это пожизненное и изменяющее жизнь состояние, при котором уровень сахара в крови человека становится слишком высоким.И, как и в случае любого заболевания, чем раньше будут обнаружены симптомы диабета, тем раньше можно будет обратиться за соответствующим лечением. Многие из нас знают о некоторых наиболее распространенных признаках диабета, таких как чувство жажды и более частое мочеиспускание.Однако есть менее известный симптом, который может проявиться на коже.Дермопатия, связанная с диабетом, является потенциальным осложнением диабета как 1-го, так и 2-го типа. Пятна обычно появляются на голени, хотя их можно найти на любой части тела.Пятна могут появляться месяцами, их часто «ошибочно принимают» за пигментные пятна.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.