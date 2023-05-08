Доктор Фирузи: медленно растущие ногти на ногах могут указывать на повышенный холестерин

«необычный вид пальцев ног или боли в ногах могут указывать на опасно высокий уровень холестерина».

«Ломкие или медленно растущие ногти на ногах могут возникать из-за осложнений, вызываемых повышенным уровнем холестерина», - констатировал специалист.

Высокий уровень холестерина в крови бывает обусловлен наследственным заболеванием, злоупотреблением жирной пищей вкупе с недостаточной физической нагрузкой, избыточным весом, курением и употреблением алкоголя. Когда содержание холестерина в крови начинает увеличиваться, явных симптомов этого процесса не возникает, и единственным способом узнать о существующей проблеме является анализ крови. Но когда уровень холестерина достигает намного более серьезных высоких параметров, понять это бывает можно по тому, как начинают выглядеть некоторые части тела. Доктор Сами Фирузи, консультант-кардиолог в клинике Harley Street Clinic, сообщил в интервью изданию Express, чтоВ частности, медик посоветовал обращать внимание на качество ногтей.Медик добавил, что названные им изменения могут сигнализировать не просто о высоком холестерине, но также о наличии ЗПА – заболевания периферических артерий (патология кровеносных сосудов, расположенных вне сердца и головного мозга). Если, помимо плохого состояния ногтей на ногах возникают боли в ногах при ходьбе или беге, следует обратиться к врачу общей практики и проверить состояние сосудов в ногах, как и в целом кровеносные сосуды – на наличие холестерина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние утренней скованности может говорить о болезни Бехтерева.

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