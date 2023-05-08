Онколог Воробьев назвал признаки рака кожи, которые часто игнорируют

«Вот почему важно знать о признаках и симптомах, в том числе о менее известных изменениях, на которые следует обратить внимание», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Язвы

"Пятна или повреждения, которые сочатся и кровоточат, если их не трогать, также могут быть признаками рака кожи".

Родинки

«Не забывайте регулярно проверять все свое тело, включая подошвы ног, ладони и под ногтями».

Рак кожи считается одним из самых распространенных видов рака в мире. Как и в случае любого типа рака, раннее выявление имеет ключевое значение, поскольку оно может улучшить результаты лечения и прогноз.Основываясь на положении этого типа рака, контрольные признаки можно обнаружить глазами.Язвы могут быть тревожным сигналом, особенно если они не заживают в течение четырех недель или имеют ненормальный вид. Вам также следует остерегаться болезненных, зудящих, кровоточащих язв, корок или струпьев.Появление новой родинки или изменение существующей родинки также может указывать на рак кожи. Важно следить за изменениями в размере, форме или цвете родинок.Хотя меланома, тип рака кожи, который может распространяться на другие участки тела, обычно развивается на участках кожи, регулярно подвергающихся воздействию солнца, таких как лицо, шея и руки, она также может возникать в других местах.Хотя некоторые люди могут заметить эти симптомы, другие могут не заметить их или отложить их проверку, откладывая лечение.Онколог рекомендует обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо аномалии кожи, такие как припухлость, язва, поражение, обесцвечивание кожи или изменения родинок.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.