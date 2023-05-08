Врач Захарова объяснила, почему от молочных продуктов может болеть живот
Вы один из тех людей, у которых часто возникают газы и боли в желудке после стакана молока? Это не обязательно означает, что у вас непереносимость лактозы.
Вопрос о том, полезно молоко или нет, очень спорный. Хотя молоко содержит много полезных ингредиентов, многие люди чувствительны к молоку.
Тот, кто страдает от метеоризма и болей в животе после употребления молочных продуктов, часто подозревает непереносимость лактозы. Но это не обязательно так, потому что другое вещество в коровьем молоке также может вызвать дискомфорт.
Коровье молоко состоит в основном из воды, белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Однако точный состав зависит от породы, кормления, здоровья и возраста коровы, а также от того, как обрабатывается молоко. Ультрапастеризованное молоко теряет небольшое количество витаминов.
Вот примерная разбивка ингредиентов коровьего молока:
- Вода: около 87 процентов
- Белки: около 3,2 процента
- Жиры: около 3,8 процента
- Углеводы: около 4,9%, в основном в виде лактозы (молочного сахара)
- Минералы, такие как кальций, фосфор, натрий, калий, хлорид и магний
- Витамины, такие как витамин А, витамины группы В и витамин D
Молочный белок может вызвать боль в животе
"У вас может развиться непереносимость не только лактозы, но и молочных белков, содержащихся в молоке. Аналогичные реакции могут вызывать основной молочный белок казеин и сывороточные белки ⍺-лактальбумин и β-лактоглобулин. Непереносимость казеина — это форма пищевой непереносимости, при которой организм испытывает трудности с перевариванием. У людей с непереносимостью казеина казеин не может полностью перевариваться в тонком кишечнике, что может привести к ряду симптомов", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Симптомы непереносимости казеина могут быть похожи на симптомы непереносимости лактозы и могут включать:
- вздутие живота и боль в животе
- диарея или запор
- тошнота или рвота
- кожная сыпь или зуд
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