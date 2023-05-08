Врач Захарова объяснила, почему от молочных продуктов может болеть живот

Вода: около 87 процентов

Белки: около 3,2 процента

Жиры: около 3,8 процента

Углеводы: около 4,9%, в основном в виде лактозы (молочного сахара)

Минералы, такие как кальций, фосфор, натрий, калий, хлорид и магний

Витамины, такие как витамин А, витамины группы В и витамин D





Молочный белок может вызвать боль в животе

"У вас может развиться непереносимость не только лактозы, но и молочных белков, содержащихся в молоке. Аналогичные реакции могут вызывать основной молочный белок казеин и сывороточные белки ⍺-лактальбумин и β-лактоглобулин. Непереносимость казеина — это форма пищевой непереносимости, при которой организм испытывает трудности с перевариванием. У людей с непереносимостью казеина казеин не может полностью перевариваться в тонком кишечнике, что может привести к ряду симптомов", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

вздутие живота и боль в животе

диарея или запор

тошнота или рвота

кожная сыпь или зуд

Вопрос о том, полезно молоко или нет, очень спорный. Хотя молоко содержит много полезных ингредиентов, многие люди чувствительны к молоку.Тот, кто страдает от метеоризма и болей в животе после употребления молочных продуктов, часто подозревает непереносимость лактозы. Но это не обязательно так, потому что другое вещество в коровьем молоке также может вызвать дискомфорт. Коровье молоко состоит в основном из воды, белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Однако точный состав зависит от породы, кормления, здоровья и возраста коровы, а также от того, как обрабатывается молоко. Ультрапастеризованное молоко теряет небольшое количество витаминов.Другие симптомы могут также включатьТяжесть симптомов варьируется в зависимости от человека и количества потребляемого казеина.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.

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