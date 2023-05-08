Врач Захарова объяснила, почему от молочных продуктов может болеть живот

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Врач Захарова объяснила, почему от молочных продуктов может болеть живот


Вы один из тех людей, у которых часто возникают газы и боли в желудке после стакана молока? Это не обязательно означает, что у вас непереносимость лактозы.


Вопрос о том, полезно молоко или нет, очень спорный. Хотя молоко содержит много полезных ингредиентов, многие люди чувствительны к молоку.

Тот, кто страдает от метеоризма и болей в животе после употребления молочных продуктов, часто подозревает непереносимость лактозы. Но это не обязательно так, потому что другое вещество в коровьем молоке также может вызвать дискомфорт.
 
Коровье молоко состоит в основном из воды, белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Однако точный состав зависит от породы, кормления, здоровья и возраста коровы, а также от того, как обрабатывается молоко. Ультрапастеризованное молоко теряет небольшое количество витаминов.

Вот примерная разбивка ингредиентов коровьего молока:
  • Вода: около 87 процентов
  • Белки: около 3,2 процента
  • Жиры: около 3,8 процента
  • Углеводы: около 4,9%, в основном в виде лактозы (молочного сахара)
  • Минералы, такие как кальций, фосфор, натрий, калий, хлорид и магний
  • Витамины, такие как витамин А, витамины группы В и витамин D


Молочный белок может вызвать боль в животе


"У вас может развиться непереносимость не только лактозы, но и молочных белков, содержащихся в молоке. Аналогичные реакции могут вызывать основной молочный белок казеин и сывороточные белки ⍺-лактальбумин и β-лактоглобулин. Непереносимость казеина — это форма пищевой непереносимости, при которой организм испытывает трудности с перевариванием. У людей с непереносимостью казеина казеин не может полностью перевариваться в тонком кишечнике, что может привести к ряду симптомов", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Симптомы непереносимости казеина могут быть похожи на симптомы непереносимости лактозы и могут включать:
  • вздутие живота и боль в животе
  • диарея или запор
  • тошнота или рвота
  • кожная сыпь или зуд
Другие симптомы могут также включать головные боли, усталость или боль в суставах. Тяжесть симптомов варьируется в зависимости от человека и количества потребляемого казеина.


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