Диетолог Пономарева назвала самые полезные для здоровья овощи

Овощи должны попадать на наши тарелки каждый день. Рекомендуется три порции плюс две порции фруктов. Некоторые из самых полезных овощей включают кресс-салат, пекинскую капусту и мангольд. Брокколи и петрушка также являются настоящими питательными бомбами.

Какие овощи самые полезные? Чем зеленее, тем здоровее

"Три сорта богаты витаминами А, В6, В12, С, D, Е и К. Содержание клетчатки также очень велико. Из минералов зеленые овощи содержат железо, кальций, рибофлавин, ниацин, тиамин, фолиевую кислоту, белок, калий и цинк в больших количествах", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Она богата витаминами А, В, С и Е. Витамины поддерживают рост клеток, метаболизм и снабжение организма кислородом. Петрушка защищает организм от свободных радикалов".

Кресс-салат, пекинская капуста и мангольд являются одними из самых полезных овощей, которые производит природа.Таким образом, потребление этих сортов гарантирует, что вы снабдите свой организм наиболее важными питательными веществами. Брокколи считается очень полезной, так как она полна хороших ингредиентов. Брокколи обеспечивает вас укрепляющим кости кальцием и селеном, защищающим клетки.В овощах много железа, которое необходимо организму для кроветворения. Брокколи считается хорошим источником витамина С, укрепляющего иммунную систему. Что делает брокколи особенно полезной, так это вторичное растительное вещество сульфорафан, которое может подавлять рост злокачественных опухолевых клеток.Для многих петрушка используется только как украшение супов и салатов.Эта трава также содержит много фолиевой кислоты и эфирных масел миристицин и апиол, которые естественным образом улучшают вкус.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.

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