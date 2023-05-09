Онколог Воробьев назвал ключевые симптомы рака мочевого пузыря

Симптомы

"Гематурия является наиболее частым симптомом заболевания. Это медицинский термин, обозначающий кровь в моче, которая обычно безболезненна. Это может проявляться полосами крови в моче или моча более коричневого цвета. Кровь не всегда может быть заметна, и она может приходить и уходить", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Потребность в более частом мочеиспускании

Внезапные позывы к мочеиспусканию

Ощущение жжения при мочеиспускании.

Боль в области таза

Боль в костях

Непреднамеренная потеря веса

Отек ног.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП), такие как цистит

Почечная инфекция

Камни в почках

Негонококковый уретрит

Увеличенная предстательная железа у мужчин.

Рак мочевого пузыря является 11-м наиболее распространенным типом рака.Несмотря на это, многие симптомы заболевания могут быть ошибочно приняты за другие проблемы, такие как инфекции мочевыводящих путей, почечные инфекции и камни в почках.Это может привести к тому, что болезнь не будет обнаружена, пока она не станет более запущенной. И поскольку считается, что почти половину случаев рака мочевого пузыря (49 процентов) можно предотвратить, стоит знать о некоторых факторах риска, связанных с этим заболеванием.Однако, если рак мочевого пузыря достигаетХотя кровь в моче не означает, что у вас определенно рак мочевого пузыря, вам все равно следует обратиться к врачу общей практики, чтобы выяснить, что его вызывает.Ранее МедикФорум писал об углеводном похмелье.

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