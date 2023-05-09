Онколог Воробьев назвал ключевые симптомы рака мочевого пузыря

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Онколог Воробьев назвал ключевые симптомы рака мочевого пузыря


Признаки этой потенциально смертельной болезни можно легко спутать с другими, менее опасными недугами.


Рак мочевого пузыря является 11-м наиболее распространенным типом рака.

Несмотря на это, многие симптомы заболевания могут быть ошибочно приняты за другие проблемы, такие как инфекции мочевыводящих путей, почечные инфекции и камни в почках.

Это может привести к тому, что болезнь не будет обнаружена, пока она не станет более запущенной. И поскольку считается, что почти половину случаев рака мочевого пузыря (49 процентов) можно предотвратить, стоит знать о некоторых факторах риска, связанных с этим заболеванием.


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Симптомы


"Гематурия является наиболее частым симптомом заболевания. Это медицинский термин, обозначающий кровь в моче, которая обычно безболезненна. Это может проявляться полосами крови в моче или моча более коричневого цвета. Кровь не всегда может быть заметна, и она может приходить и уходить", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Менее распространенные симптомы рака мочевого пузыря включают:
  • Потребность в более частом мочеиспускании
  • Внезапные позывы к мочеиспусканию
  • Ощущение жжения при мочеиспускании.
Однако, если рак мочевого пузыря достигает поздней стадии и распространяется, это может привести к дополнительным симптомам.

Эти симптомы могут включать:
  • Боль в области таза
  • Боль в костях
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Отек ног.
Хотя кровь в моче не означает, что у вас определенно рак мочевого пузыря, вам все равно следует обратиться к врачу общей практики, чтобы выяснить, что его вызывает.

Это может быть результатом других заболеваний:
  • Инфекции мочевыводящих путей (ИМП), такие как цистит
  • Почечная инфекция
  • Камни в почках
  • Негонококковый уретрит
  • Увеличенная предстательная железа у мужчин.


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