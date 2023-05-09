Онколог Воробьев назвал ключевые симптомы рака мочевого пузыря
Признаки этой потенциально смертельной болезни можно легко спутать с другими, менее опасными недугами.
Рак мочевого пузыря является 11-м наиболее распространенным типом рака.
Несмотря на это, многие симптомы заболевания могут быть ошибочно приняты за другие проблемы, такие как инфекции мочевыводящих путей, почечные инфекции и камни в почках.
Это может привести к тому, что болезнь не будет обнаружена, пока она не станет более запущенной. И поскольку считается, что почти половину случаев рака мочевого пузыря (49 процентов) можно предотвратить, стоит знать о некоторых факторах риска, связанных с этим заболеванием.
Симптомы
"Гематурия является наиболее частым симптомом заболевания. Это медицинский термин, обозначающий кровь в моче, которая обычно безболезненна. Это может проявляться полосами крови в моче или моча более коричневого цвета. Кровь не всегда может быть заметна, и она может приходить и уходить", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Менее распространенные симптомы рака мочевого пузыря включают:
- Потребность в более частом мочеиспускании
- Внезапные позывы к мочеиспусканию
- Ощущение жжения при мочеиспускании.
Эти симптомы могут включать:
- Боль в области таза
- Боль в костях
- Непреднамеренная потеря веса
- Отек ног.
Это может быть результатом других заболеваний:
- Инфекции мочевыводящих путей (ИМП), такие как цистит
- Почечная инфекция
- Камни в почках
- Негонококковый уретрит
- Увеличенная предстательная железа у мужчин.
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