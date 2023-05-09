Кардиолог назвал 3 фруктовых сока снижают риск сердечных заболеваний - "богаты калием"

« Употребление меньшего количества соленой пищи и большего количества продуктов, богатых калием, может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калий содержится во многих продуктах, особенно во фруктах, овощах, бобовых и нежирных молочных продуктах. Но обратное употребление большого количества продуктов, богатых натрием, особенно из обработанного хлеба, упакованных закусок, консервов и блюд быстрого питания, при этом экономя калий, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Три фруктовых напитка содержат большое количество калия. Это свежевыжатые соки из гранатов, апельсинов и мандаринов".

Сердечные и другие сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти. Они часто вызваны накоплением жировых отложений в артериях вокруг сердца, что делает их более узкими.Это ограничивает приток крови к сердцу в процессе, называемом атеросклерозом, и может иметь серьезные последствия. Ваши шансы на развитие атеросклероза также увеличиваются, если у вас есть такие состояния, как высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.Одной из ключевых рекомендаций врачей по снижению риска сердечных заболеваний является поддержание низкого артериального давления. Рекомендуется употреблять продукты и напитки с высоким содержанием калия. Он работает, чтобы расслабить стенки кровеносных сосудов, еще больше снижая кровяное давление.Натрий и калий — это два взаимосвязанных минерала, которые играют важную роль в регулировании артериального давления и здоровом сердце.Хотя есть несколько продуктов с высоким содержанием калия, другие содержат больше, чем другие.Ранее МедикФорум писал об углеводном похмелье.

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