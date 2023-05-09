Врач Захарова рассказала о заболеваниях, которые можно обнаружить по состоянию языка

«Нормальный здоровый язык имеет розовый цвет с небольшими выпуклостями. Но если ваш язык выглядит красным и гладким (это называется это глосситом), это может быть связано с дефицитом питательных веществ», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Это также может быть амилоидоз, когда амилоидные белки откладываются в ваших органах, включая язык, что приводит к его росту».

«Но если это не так, это может означать, что у вас молочница или кандидоз полости рта — дрожжевая инфекция».

«Важно следить за этим, потому что пятна могут перерасти в рак, поэтому поговорите со своим стоматологом или врачом, если заметите что-то подобное».

Как должен выглядеть «здоровый» язык?Если ваш язык внезапно становится больше, это, вероятно, аллергическая реакция или инфекция. Но если это происходит медленно с течением времени, и ваш язык продолжает расти, [это может быть] гипотиреоз.Гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы) — это значит, что щитовиднаа железа не вырабатывает достаточного количества гормонов. В качестве альтернативы, большой ("растущий") язык может быть признакомЧто касается белого налета на языке, который считается нормальным, то проблематичным он является только в том случае, если он не проходит после чистки зубов. Если почистить язык, белый налет должен исчезнуть.Оральная молочница может быть вызвана приемом антибиотиков, которые «изменяют бактерии во рту и дают возможность расти дрожжевым грибкам. Если у вас есть белые поражения, которые «более плоские и твердые», это может быть лейкоплакия.Два фактора риска развития лейкоплакии включают курение и употребление алкоголя.Ранее МедикФорум писал об углеводном похмелье.

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