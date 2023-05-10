Врачи дали четыре совета по защите печени от воздействия вредных факторов

Печень способствует очищению крови от токсичных компонентов, ответственна за выработку желчи, а также за метаболизм углеводов и жиров. Однако эти функции осуществляются только здоровым и крепким органом, в то время как печень подвергается воздействию многих вредных факторов, включая нездоровое питание, малоподвижность, загрязненный воздух. Врачи делятся советами, которые помогают сохранять хорошее здоровье печени с годами, об этом сообщила «Primaмedia».По словам специалистов, когда мы пьем достаточно воды, работа печени становится более эффективной. Благодаря влаге снижается нагрузка на орган, вдобавок интенсивнее удаляются потенциальна токсины.Избыток жиров, особенно насыщенных, перегружает печень, которая вынуждена работать на износ, чтобы организм справился с жирной едой. Помимо жира, медики советуют держать под контролем алкоголь – его избыток чреват развитием опасного воспаления, ведущего к фиброзу и циррозу.Врачи предупреждают о токсичном действии на печень пестицидов, а также разных химических добавок в продуктах питания. Для сохранения ее здоровья важно избегать контактов с токсичными веществами в повседневной жизни, подчеркивают они.Работа печени улучшается благодаря регулярной умеренной физической активности, – поэтому в жизни должно быть место спорту или упражнениям, подвижности, прогулкам, работе по дому. Все это способствует снижению уровня холестерина и защите органа от ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Максимом Астраханцевым были названы продукты , повышающие риск развития рака.

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