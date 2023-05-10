Уролог Башкатов: четыре симптома ЗППП возникают в области головы

Симптомы ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем) включают высыпания на гениталиях, боль при мочеиспускании, необычные выделения или кровотечение из половых органов, зуд в паху. Но некоторые признаки ЗППП можно обнаружить и в других частях тела, например, в области головы, рассказал в беседе с «МедикФорум» врач-уролог Вадим Башкатов.Некоторые симптомы герпеса могут появляться во рту, на губах и в горле – это язвы и волдыри. Врач замети, что вирус герпеса может передаваться даже при отсутствии симптомов. Кроме того, появление язв во рту может говорить о сифилисе, гонорее, хламидиозеПо словам уролога Башкатова, конъюнктивит вызывается тем же типом бактерий, которые провоцируют хламидиоз и гонорею. Покраснение глаз и обильные выделения из них являются показательными при конъюнктивите.Необъяснимая сыпь, которая внезапно появляется на небольшом участке кожи и быстро распространяется, может говорить о реакции организма на проникновение возбудителя, вызывающего ЗППП.Обычное казалось бы явление, с которым сталкиваются многие здоровые люди, также может быть признаком ЗППП, например, сифилиса. В его случае выпадение волос начинается внезапно и становится агрессивным, когда человек теряет до 1000 волос в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может оказаться причиной боли в пояснице у пожилых людей.

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