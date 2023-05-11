Диетолог Соломатина: гематоген может навредить повышением уровня железа

«При переизбытке железа симптомы могут быть очень похожи на его дефицит: это слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания и раздражительность», – рассказала эксперт «Москве 24».

Диетолог Соломатина предупредила россиян о вреде бесконтрольного поедания гематогена. Медик заявила, что многие люди едят гематоген как шоколадный батончик – делать этого категорически не следует. Продукт является высококалорийным, насыщен сахаром, и частое его употребление может поспособствовать появлению лишнего веса, активизации условно-патогенной микрофлоры.Вдобавок пристрастие к гематогену делает организм подверженным инсулинорезистентности.Елена Соломатина добавила, что гематоген может навредить организму повышением уровня железа в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы могут скрываться за сильной тягой к сладкому.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.