Диетолог Соломатина: гематоген может навредить повышением уровня железа

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лакомства

Диетолог Елена Соломатина: употреблять гематоген бесконтрольно или как лакомство безответственно и опасно для здоровья.

Диетолог Соломатина предупредила россиян о вреде бесконтрольного поедания гематогена. Медик заявила, что многие люди едят гематоген как шоколадный батончик – делать этого категорически не следует. Продукт является высококалорийным, насыщен сахаром, и частое его употребление может поспособствовать появлению лишнего веса, активизации условно-патогенной микрофлоры.

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Вдобавок пристрастие к гематогену делает организм подверженным инсулинорезистентности.

Елена Соломатина добавила, что гематоген может навредить организму повышением уровня железа в крови.

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«При переизбытке железа симптомы могут быть очень похожи на его дефицит: это слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания и раздражительность», – рассказала эксперт «Москве 24».
  
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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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