Диетолог Мансурова: сильную тягу к сладкому может вызывать инсулинорезистентность

«При инсулинорезистентности глюкоза не попадает в ткани, оставаясь в кровяном русле. Тогда организм требует дополнительных доз сладкого. Это в результате может привести к развитию диабета второго типа», - объяснила медик изданию LIFE.

«Провоцировать желание съесть сладкое может дефицит витаминов B12, D, фолиевой кислоты, хрома, магния и железа».

По словам врача-диетолога Мансурова, инсулиновая резистентность является одной из ключевых причин обостренной тяги к сладким продуктам.Вызывать сильную тягу к сладкому может также психологическое напряжение или стресс, из-за которых происходят резкие колебания уровней некоторых гормонов. Еще одна возможная причина – заражение организма микроорганизмами, которые нуждаются в постоянной углеводной подпитке для своего выживания и роста.Сильное желание чего-то сладкого, помимо прочего, может быть следствием нехватки нужных организму веществ – витаминов, микроэлементов.Диетолог Мансурова добавила, что сильную тягу к сладкому может вызывать недосып. Нехватка сна мешает организму нормализовать соотношение гормонов, ответственных за голод и насыщение – «гормоны голода» вырабатываются интенсивнее, повышая аппетит ко всему сладкому.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему взрослым людям нельзя пить много молока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.