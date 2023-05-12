Врач Захарова назвала 5 привкусов во рту, которые указывают на проблемы со здоровьем

"Если вы заметили внезапное и значительное изменение своего вкуса или если оно сохраняется более нескольких дней, это может быть поводом для визита к врачу общей практики. Пять вкусов, которые могут предупредить вас о том, что с вашим здоровьем что-то не так", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Изо дня в день продукты, которые вы едите, могут оставлять привкус во рту, особенно сильнодействующие продукты, такие как чеснок и лук. В большинстве случаев вкус может быть устранен хорошей гигиеной полости рта.Горький привкус во рту может быть признаком проблем с печенью или желчным пузырем, ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) или приема некоторых лекарств. Горький вкус также может сопровождаться тошнотой, рвотой, болью в животе и утомляемостью.Горький вкус также связан с гормональными изменениями, плохим состоянием полости рта, приемом лекарств и стрессом.Проблемы с зубами могут оставлять металлический привкус во рту и быть признаком заболевания десен или инфекции, или основного заболевания, такого как заболевание почек, заболевание печени или диабет.Наряду с металлическим привкусом могут появиться снижение вкуса или обоняния, сухость во рту или изменение аппетита. Некоторые люди также испытывают металлический привкус, если у них изжога, кислотный рефлюкс и расстройство желудка.Высокий уровень глюкозы может вызвать сладкий привкус во рту и может быть признаком неконтролируемого диабета, поскольку организм пытается регулировать уровень сахара в крови.Повышенная жажда, частое мочеиспускание и помутнение зрения могут возникать вместе со сладким привкусом во рту.Кислотный рефлюкс или ГЭРБ, когда желудочная кислота забрасывается в пищевод, может вызвать кислый привкус во рту. Наряду с кислым привкусом могут появиться изжога, боль в груди и затрудненное глотание.Соленый привкус во рту может быть признаком обезвоживания или сухости во рту, так как ваш организм пытается экономить воду, вырабатывая меньше слюны.Ранее МедикФорум писал о том, можно ли есть фрукты перед сном.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.