Онкология у мужчин: признак, который не так легко обнаружить — проверьте себя





«Хотя рак яичка встречается редко по сравнению с другими видами рака и поражает примерно одного из 250 человек, он по-прежнему остается одной из наиболее распространенных форм рака у мужчин в возрасте от 15 до 35 лет. Это подчеркивает важность понимания предупреждающих знаков и знания того, как правильно проверить свои яички. Можно легко заметить несколько наиболее распространенных предупредительных признаков рака яичка, таких как боль или припухлость. Но это не относится ко всем, и некоторые симптомы не так легко обнаружить, поэтому важно проверять свои яички не реже одного раза в месяц», - сказал Гасанов специально для МедикФорум.

Ощущение повышенной твердости в вашем яичке (яичках)

Ощущение тяжести в мошонке

Тупая или острая боль в яичках или мошонке, которая может приходить и уходить

Разница во внешнем виде между двумя вашими яичками