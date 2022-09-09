Онкология у мужчин: признак, который не так легко обнаружить — проверьте себя
Хотя рак представляет собой действительно пугающую перспективу, возможность получить быстрый диагноз может увеличить ваши шансы на успешную борьбу с этим заболеванием. Вот один безболезненный признак, который, по словам эксперта, можно обнаружить, только проверив себя.
У каждого второго человека в какой-то момент жизни разовьется рак . Хотя рак яичка является одним из наименее распространенных типов, более 2000 мужчин ежегодно получают этот диагноз. Хорошей новостью является то, что это один из наиболее поддающихся лечению видов рака, но сначала его необходимо идентифицировать.
По словам уролога Руслана Гасанова, ключевым моментом является способность определять предупреждающие знаки.
«Хотя рак яичка встречается редко по сравнению с другими видами рака и поражает примерно одного из 250 человек, он по-прежнему остается одной из наиболее распространенных форм рака у мужчин в возрасте от 15 до 35 лет. Это подчеркивает важность понимания предупреждающих знаков и знания того, как правильно проверить свои яички. Можно легко заметить несколько наиболее распространенных предупредительных признаков рака яичка, таких как боль или припухлость. Но это не относится ко всем, и некоторые симптомы не так легко обнаружить, поэтому важно проверять свои яички не реже одного раза в месяц», - сказал Гасанов специально для МедикФорум.
Иногда предупреждающие знаки вообще не вызывают боли, что затрудняет их обнаружение. По словам врача, одним из тревожных сигналов является безболезненная шишка, отек или увеличение в области яичка.
Другие ключевые признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
- Ощущение повышенной твердости в вашем яичке (яичках)
- Ощущение тяжести в мошонке
- Тупая или острая боль в яичках или мошонке, которая может приходить и уходить
- Разница во внешнем виде между двумя вашими яичками
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