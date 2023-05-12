Боль в плече может быть признаком рака легких
Болью в плече может проявляться редкий тип рака легких, известный как опухоль Панкоста.
О том, что боль в плече может быть признаком смертельно опасного заболевания, рассказали специалисты британской организации по исследованию рака Cancer Research UK. В комментарии изданию The Sun врачи сообщили:
«Очень редкий тип рака легких, известный как опухоль Панкоста, может вызывать сильное болевое ощущение в плече. Боль также может перемещаться вниз по руке или вверх по голове и шее».
Медики дополнили, что при этой разновидности рака легкого злокачественная опухоль растет в верхней части легкого и часто сдавливает нерв, идущий от шеи к лицу.
Другие симптомы заболевания включают в себя:
- опущение или слабость одного века
- уменьшение зрачка в одном глазу
- прекращение потоотделения на одной стороне лица.
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