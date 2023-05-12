Боль в плече может быть признаком рака легких

«Очень редкий тип рака легких, известный как опухоль Панкоста, может вызывать сильное болевое ощущение в плече. Боль также может перемещаться вниз по руке или вверх по голове и шее».

опущение или слабость одного века

уменьшение зрачка в одном глазу

прекращение потоотделения на одной стороне лица.

О том, что боль в плече может быть признаком смертельно опасного заболевания, рассказали специалисты британской организации по исследованию рака Cancer Research UK. В комментарии изданию The Sun врачи сообщили:Медики дополнили, что при этой разновидности рака легкого злокачественная опухоль растет в верхней части легкого и часто сдавливает нерв, идущий от шеи к лицу.Другие симптомы заболевания включают в себя:Онкологи добавили, что рак легких является одним из самых смертоносных видов злокачественных заболеваний. Успешная борьба с ним возможна только в случае раннего обнаружения и лечения до того, как рак распространится на другие части тела. Общими симптомами смертоносного заболевания являются постоянный кашель, кашель с кровью, постоянная одышка, необъяснимая усталость и потеря веса, боль при дыхании или кашле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соль может влиять на организм как канцероген, способствуя развитию рака желудка.

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