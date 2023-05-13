Врач Мясников: компьютерную томографию нужно делать как можно реже

«До 2% всех онкологических заболеваний связано с рентгеновским облучением», - проинформировал доктор Мясников.

«При одной компьютерной томографии пациент получает такую же дозу облучение, как если бы он делал рентген грудной клетки ежедневно в течение года», - предупредил Александр Мясников.

«Чем реже вы прибегаете к компьютерной томографии, тем лучше. Этот вид диагностики необходимо применять строго по показаниям», - резюмировал врач.

Врач общей практики Александр Мясников рассказал что на сегодняшний день учеными достаточно хорошо изучен ряд факторов, под влиянием которых начинают развиваться онкологические заболевания. Одним из таких факторов является рентгеновское облучение.Учитывая негативное влияние рентгена на организм, не следует злоупотреблять некоторыми медицинскими обследованиями. В частности, нужно как можно реже делать компьютерную томографию (КТ).Медик уточнил, что особенно вредным является частое проведение КТ у детей. Исследования головы, мозга у детей посредством этой процедуры сопряжено с подверженностью нейронным опухолям, включая злокачественные.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут быть причинами неприятного запаха тела.

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