Врач Мясников: компьютерную томографию нужно делать как можно реже
«Телеврач» назвал россиянам провоцирующее рак медицинское обследование.
Врач общей практики Александр Мясников рассказал что на сегодняшний день учеными достаточно хорошо изучен ряд факторов, под влиянием которых начинают развиваться онкологические заболевания. Одним из таких факторов является рентгеновское облучение.
«До 2% всех онкологических заболеваний связано с рентгеновским облучением», - проинформировал доктор Мясников.
Учитывая негативное влияние рентгена на организм, не следует злоупотреблять некоторыми медицинскими обследованиями. В частности, нужно как можно реже делать компьютерную томографию (КТ).
«При одной компьютерной томографии пациент получает такую же дозу облучение, как если бы он делал рентген грудной клетки ежедневно в течение года», - предупредил Александр Мясников.
Медик уточнил, что особенно вредным является частое проведение КТ у детей. Исследования головы, мозга у детей посредством этой процедуры сопряжено с подверженностью нейронным опухолям, включая злокачественные.
«Чем реже вы прибегаете к компьютерной томографии, тем лучше. Этот вид диагностики необходимо применять строго по показаниям», - резюмировал врач.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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