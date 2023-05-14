Невролог Алехина рассказала о двух симптомах сосудистой деменции, которые проявляются «ступенчато»

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Невролог Алехина рассказала о двух симптомах сосудистой деменции, которые проявляются «ступенчато»


После инсульта нарушение притока крови к мозгу может привести к его повреждению.


Человек, который испытал недостаток кровотока и, следовательно, кислорода в головном мозге, подвержен более высокому риску развития сосудистой деменции.

На самом деле существует множество факторов риска сосудистой деменции:
  • Высокое кровяное давление
  • Высокий уровень холестерина
  • Острое сердечно-сосудистое заболевание
  • Сердечно-сосудистые заболевания.
Говорят, что начало сосудистой деменции следует «ступенчато», что отличается от болезни Альцгеймера.

Сосудистая деменция может вызвать у человека «трудности с концентрацией внимания». Еще одним потенциальным признаком сосудистой деменции могут быть «трудности с суждением».

«Если повреждение части мозга уже было нанесено, это невозможно исправить глобально», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Сосудистая деменция — это состояние, вызванное плохим кровотоком в головном мозге. Существует больше симптомов сосудистой деменции, о которых следует знать, в зависимости от того, какая часть мозга была поражена.

Ранними признаками заболевания могут быть:
  • Проблемы с концентрацией внимания, например, трудности с концентрацией внимания во время разговора.
  • Изменения настроения и личности, такие как раздражительность или плохое самочувствие.
  • Плохая кратковременная память.
  • Трудности с повседневными навыками, такими как чтение или вождение.
  • Трудности с принятием решений и планированием.
  • Замедление мыслительных процессов.
  • Трудно ясно выражать свои мысли.
На более поздней стадии люди с сосудистой деменцией могут чувствовать себя все более растерянными и дезориентированными.


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Дополнительные симптомы на более поздних стадиях включают:
  • Потеря долговременной памяти и трудности с концентрацией внимания
  • Возрастающие трудности с запоминанием слов и общением
  • Трудности с балансом или частые падения
  • Депрессия и изменения личности
  • В некоторых случаях потеря контроля над мочевым пузырем.


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