Невролог Алехина рассказала о двух симптомах сосудистой деменции, которые проявляются «ступенчато»

Высокое кровяное давление

Высокий уровень холестерина

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Сердечно-сосудистые заболевания.

«Если повреждение части мозга уже было нанесено, это невозможно исправить глобально», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Проблемы с концентрацией внимания, например, трудности с концентрацией внимания во время разговора.

Изменения настроения и личности, такие как раздражительность или плохое самочувствие.

Плохая кратковременная память.

Трудности с повседневными навыками, такими как чтение или вождение.

Трудности с принятием решений и планированием.

Замедление мыслительных процессов.

Трудно ясно выражать свои мысли.

Потеря долговременной памяти и трудности с концентрацией внимания

Возрастающие трудности с запоминанием слов и общением

Трудности с балансом или частые падения

Депрессия и изменения личности

В некоторых случаях потеря контроля над мочевым пузырем.

Человек, который испытал недостаток кровотока и, следовательно, кислорода в головном мозге, подвержен более высокому риску развития сосудистой деменции.Говорят, что начало сосудистой деменции следует «ступенчато», что отличается от болезни Альцгеймера.Сосудистая деменция может вызвать у человека «трудности с концентрацией внимания». Еще одним потенциальным признаком сосудистой деменции могут бытьСосудистая деменция — это состояние, вызванное плохим кровотоком в головном мозге. Существует больше симптомов сосудистой деменции, о которых следует знать, в зависимости от того, какая часть мозга была поражена.На более поздней стадии люди с сосудистой деменцией могут чувствовать себя все болееРанее МедикФорум писал о причинах неприятного запаха тела.

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