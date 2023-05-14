Невролог Алехина рассказала о двух симптомах сосудистой деменции, которые проявляются «ступенчато»
После инсульта нарушение притока крови к мозгу может привести к его повреждению.
Человек, который испытал недостаток кровотока и, следовательно, кислорода в головном мозге, подвержен более высокому риску развития сосудистой деменции.
На самом деле существует множество факторов риска сосудистой деменции:
- Высокое кровяное давление
- Высокий уровень холестерина
- Острое сердечно-сосудистое заболевание
- Сердечно-сосудистые заболевания.
Сосудистая деменция может вызвать у человека «трудности с концентрацией внимания». Еще одним потенциальным признаком сосудистой деменции могут быть «трудности с суждением».
«Если повреждение части мозга уже было нанесено, это невозможно исправить глобально», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Сосудистая деменция — это состояние, вызванное плохим кровотоком в головном мозге. Существует больше симптомов сосудистой деменции, о которых следует знать, в зависимости от того, какая часть мозга была поражена.
Ранними признаками заболевания могут быть:
- Проблемы с концентрацией внимания, например, трудности с концентрацией внимания во время разговора.
- Изменения настроения и личности, такие как раздражительность или плохое самочувствие.
- Плохая кратковременная память.
- Трудности с повседневными навыками, такими как чтение или вождение.
- Трудности с принятием решений и планированием.
- Замедление мыслительных процессов.
- Трудно ясно выражать свои мысли.
Дополнительные симптомы на более поздних стадиях включают:
- Потеря долговременной памяти и трудности с концентрацией внимания
- Возрастающие трудности с запоминанием слов и общением
- Трудности с балансом или частые падения
- Депрессия и изменения личности
- В некоторых случаях потеря контроля над мочевым пузырем.
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