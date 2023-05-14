2 вещества «задерживают» начало дегенерации желтого пятна и защищают глаза – список продуктов

«Омега-3 очень полезна для ваших глаз и очень важна для вашего рациона», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Также добавки с лютеином и зеаксантином, которые задерживают начало дегенерации желтого пятна», — сказала она.

Горох

Тыква

Брюссельская капуста

Спаржа

Латук

Морковь

Фисташки.





Может показаться, что здоровье наших глаз находится вне нашего контроля, а некоторые проблемы со зрением вызваны такими факторами, как генетика и травмы. На зрение могут сильно влиять факторы образа жизни, такие как курение, физические упражнения и то, сколько времени мы проводим перед экраном в день.Диета является одним из таких факторов, поскольку известно, что определенные продукты улучшают или ухудшают здоровье глаз. Пищевые добавки также могут быть добавлены в ваш распорядок дня, чтобы защитить ваши глаза.В частности, она рекомендовала принимать добавки сЛютеин и зеаксантин принадлежат к семейству ксантофиллов каротиноидов, которые представляют собой пигменты, вырабатываемые растениями.В природе их можно найти во многихПри старении ткани сетчатки ингибирование эндогенной антиоксидантной способности, отмеченное уменьшением макулярных ксантофиллов — лютеина, зеаксантина и мезозеаксантина — является основным фактором, способствующим прогрессированию ВМД.В исследовании было обнаружено, чтоРанее МедикФорум писал о причинах неприятного запаха тела.

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