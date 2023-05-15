Врач Андреева назвала 5 ошибок, которые нельзя делать перед сном

1. Избегайте алкоголя

2. Избегайте кофеина

"Лучшее время для прекращения употребления кофеина — послеобеденное время. Например, двойной эспрессо за три часа до сна задерживает внутренние часы примерно на 40 минут, так что пьющий устает позже".

3. Читайте книги

4. Держитесь подальше от социальных сетей

5. Избегайте жиров и сахара вечером

Бессонница обычно приносит с собой негативные мысли, которые ночью воспринимаются еще интенсивнее, чем днем. На следующее утро вы чувствуете себя скорее измученным, чем творчески вдохновленным.Чтобы помочь вам лучше спать в будущем, у нас есть пять советов, которые сделают вашу ночь более спокойной.Если одна из частей сна прерывается, например, алкоголем, на следующий день пострадавшие чувствуют себя более раздражительными и страдают от трудностей с концентрацией внимания, повышенного чувства голода и проблем с памятью.Кофеин будит вас, поэтому перед сном пить его не рекомендуется.Поэтому, если вы действительно хотите насладиться чашечкой вкусного кофе после еды, вам следует пить его без кофеина.Да, чтение обучает, а также хорошо снимает усталость. В будущем лучше вернуться к классической книге, чем полагаться на технологии. Технические устройства сильно нарушают качество сна.Серфинг в социальных сетях, когда вы уже лежите в постели, тесно связан с эффектом пробуждения от экранов. Социальные сети требуют нашего внимания, стимулируют наши мысли и иногда сталкивают нас с вещами, которые мешают хорошему сну.Еда с высоким содержанием жиров и сахара вечером мешает спать всю ночь. Исследование показало, что люди, которые ели белковый ужин, спят лучше и быстрее, чем те, кто ел жиры и сахар.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

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