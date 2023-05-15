Врач Маскин: изжога и храп могут быть неочевидными признаками болезни сердца

«Сердечно-сосудистые болезни часто маскируются под симптомами, которые неподготовленный человек вряд ли свяжет с сердцем», - сказал Маскин «Газете.Ru».

«сигналом о проблемах с сердцем, является также острая стреляющая боль в челюсти, ноющая боль в зубах или в горле».

«При сердечном приступе боль сдавливающая, от нее не помогают спазмолитики или лекарства от изжоги», – отметил Маскин.

Медик заявил в интервью о способности сердечных заболеваний проявляться признаками, которые не ассоциируются с работой сердца.В частности, неочевидными признаками болезней сердца специалист назвал появляющихся в глазах «мушек» и тиннитус (шум в ушах). Подобным образом иногда проявляться гипертония, которая может долго оставаться не диагностированной. В этом случае человек становится подвержен развитию сердечной недостаточности, ИБС (ишемическая болезнь сердца), сердечном приступу. Кроме того, при гипертонии человек может жаловаться на тошноту, головокружение, бессонницу.Другой неочевидный признак того, что у человека могут быть проблемы с сердцем, – храп. Склонность к громкому храпу наблюдается при апноэ, вызывающем многократные остановки дыхания во время сна. Такие задержки дыхания лишают организм кислорода и увеличивают нагрузку на сердце. Люди с апноэ подвержены аритмии, ишемическому инсульту, инфаркту, предупредил врач.Продолжая, Максим Маскин добавил, чтоПомимо этого болезни сердца могут проявляться таким неочевидным признаком как расстройство желудка или другие неприятности с ним. Такой эффект «зубной боли» или «пищевого отравления» при сердечных патологиях (включая инфаркты) обуславливается иррадиирущей болью, пояснил эксперт.Врач посоветовал не игнорировать стойкий сухой кашель непонятного происхождения – он бывает симптомом сердечной недостаточности. Вдобавок при этом возникает одышка, становятся синими слизистые, ногти, вздуваются шейные вены.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с кожей могут быть признаком серьезных болезней.

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