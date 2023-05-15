Врач Маскин: изжога и храп могут быть неочевидными признаками болезни сердца
Врач Максим Маскин назвал неочевидные симптомы сердечно-сосудистых болезней: в их числе храп, изжога, шум в ушах и другие.
Медик заявил в интервью о способности сердечных заболеваний проявляться признаками, которые не ассоциируются с работой сердца.
«Сердечно-сосудистые болезни часто маскируются под симптомами, которые неподготовленный человек вряд ли свяжет с сердцем», - сказал Маскин «Газете.Ru».
В частности, неочевидными признаками болезней сердца специалист назвал появляющихся в глазах «мушек» и тиннитус (шум в ушах). Подобным образом иногда проявляться гипертония, которая может долго оставаться не диагностированной. В этом случае человек становится подвержен развитию сердечной недостаточности, ИБС (ишемическая болезнь сердца), сердечном приступу. Кроме того, при гипертонии человек может жаловаться на тошноту, головокружение, бессонницу.
Другой неочевидный признак того, что у человека могут быть проблемы с сердцем, – храп. Склонность к громкому храпу наблюдается при апноэ, вызывающем многократные остановки дыхания во время сна. Такие задержки дыхания лишают организм кислорода и увеличивают нагрузку на сердце. Люди с апноэ подвержены аритмии, ишемическому инсульту, инфаркту, предупредил врач.
Продолжая, Максим Маскин добавил, что
«сигналом о проблемах с сердцем, является также острая стреляющая боль в челюсти, ноющая боль в зубах или в горле».
Помимо этого болезни сердца могут проявляться таким неочевидным признаком как расстройство желудка или другие неприятности с ним. Такой эффект «зубной боли» или «пищевого отравления» при сердечных патологиях (включая инфаркты) обуславливается иррадиирущей болью, пояснил эксперт.
«При сердечном приступе боль сдавливающая, от нее не помогают спазмолитики или лекарства от изжоги», – отметил Маскин.
Врач посоветовал не игнорировать стойкий сухой кашель непонятного происхождения – он бывает симптомом сердечной недостаточности. Вдобавок при этом возникает одышка, становятся синими слизистые, ногти, вздуваются шейные вены.
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