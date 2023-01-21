Авокадо поддерживает здоровье сердца и нервной системы: сколько нужно есть?
Диетолог и терапевт Маргарита Королева: в мякоти авокадо содержатся укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы жирные кислоты.
В интервью диетолога Королевой были перечислены полезные качества авокадо. Беседуя с «Москва 24», медик отметила:
«Регулярное употребление авокадо поможет поддержать здоровье сердца и сосудов, укрепит нервную систему и будет способствовать профилактике онкологии».
Маргарита Королева сообщила, что ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, поддерживают репродуктивную функцию, благоприятно действуют на состояние легких. В частности, благодаря им лучше функционируют легочные альвеолы, которые выстилает жировая оболочка, обеспечивающая им газообмен
«Жирные кислоты поддержат здоровье сердца и стенок сосудов, они имеют противовоспалительный потенциал. Противовоспалительный значит противораковый», - добавила Королева.
Доктор медицинских наук проинформировала также, что авокадо дает организму растительный белок и витамины группы B, которые важны для хорошей работы клеток и крепкого неврологического здоровья. Эксперт предупредила, что нехватка витаминов группы B чревата для человека ослаблением его защитных сил: он становится более уязвимым перед воздействием внешней среды.
«Следует употреблять авокадо два-три раза в неделю, чтобы получать от него максимальную пользу», - считает диетолог.
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Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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