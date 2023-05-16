Знание двух языков создают когнитивный резерв и снижает риск слабоумия - невролог Алехина

"Недавнее исследование показало, что пожилые пациенты, которые с раннего возраста использовали два языка, показали более высокие результаты в нескольких тестах. Многоязычные пациенты показали более высокие результаты в тестах на обучение, память и язык по сравнению с теми, кто говорил только на одном языке. Нейробиологи считают, что многоязычное переключение между двумя или более языками может помочь предотвратить развитие деменции", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Я думаю, что важно быть двуязычным в том, чтобы иметь возможность общаться с двумя культурами и двумя взглядами на мир».

От улучшения памяти до снижения риска слабоумия — знание более чем одного языка полезно для вашего здоровья. Мультилингвисты выигрывают от большего когнитивного резерва, а это означает, что мозг более устойчив , например, к болезни Альцгеймера .Преимущество двуязычия на самом деле заключается не в этих миллисекундах преимущества, которое можно получить в когнитивной задаче.Когнитивный резерв — это представление о том, что у людей в течение жизни развивается запас мыслительных способностей. И что это защищает их от потерь, которые могут возникнуть в результате старения и болезней.Определенные факторы могут влиять на когнитивный резерв человека, например, образование и интересная профессия. Дополнительные влияния могут включать досуг, обучение и социальные взаимодействия. Создание когнитивного резерва может защитить от ухудшения памяти и мышления.Чтобы создать когнитивный резерв невролог рекомендовалаНаилучшие имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что отказ от курения, употребление алкоголя в умеренных количествах, сохранение умственной, физической и социальной активности, соблюдение сбалансированной диеты и контроль уровня холестерина и артериального давления могут помочь сохранить наш мозг здоровым. мы стареем.Ранее МедикФорум писал о пользе инжира.

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