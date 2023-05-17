Накопление жира в мышцах повышает риск преждевременной смерти - нутрициолог Строков

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Накопление жира в мышцах повышает риск преждевременной смерти - нутрициолог Строков


Согласно исследованию, накопление жира в мышцах может повысить риск ранней смерти на 15,5%.


Одним из методов, используемых врачами для оценки жировых отложений у пациентов, является индекс массы тела, или сокращенно ИМТ. Новое исследование показало, что этот маркер не единственный, который может означать плохие новости для вашего риска преждевременной смерти.

"Накопление жира в другой области, кроме живота, также может представлять риск. Результаты показывают, что наличие большого количества жира в мышцах может быть еще более опасным. Те, у кого накапливается жир в этой области, в два раза более склонны к преждевременной смерти, чем их сверстники с пузатым животом или пышной макушкой", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Исследовательская группа использовала искусственный интеллект или машинное обучение для извлечения показателей состава тела из абдоминальной компьютерной томографии бессимптомных взрослых.

Кроме того, жир в мышцах был обнаружен у 55% из 507 участников, умерших в среднем за почти девять лет наблюдения. Состояние, известное с медицинской точки зрения как миостеатоз, может протекать бессимптомно и приводить к сердечным приступам или инсультам.

"Изучая почти 9000 взрослых, исследование показало, что риск смертности в течение десяти лет составляет 15,5 процента. У тех, кто просто страдал ожирением, риск преждевременной смерти был всего на 7,6% выше. Миостеатоз также опередил другие факторы, включая жир вокруг органов брюшной полости и жировую болезнь печени".

Но, несмотря на растущее количество доказательств опасности, медицинское сообщество часто упускает ее из виду.


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Интересно, что взаимосвязь не зависела от возраста или маркеров ожирения, таких как ИМТ. Другими словами, это означает, что накопление жира в мышцах объясняется не только возрастом или переизбытком жира в других частях тела.

Из-за отсутствия симптомов миостеатоз обычно обнаруживается у пациентов, которые уже больны и проходят медицинскую визуализацию по поводу другого заболевания.



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