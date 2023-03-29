Нутрициолог Строков: 3 типа продуктов снижают риск ранней смерти

"Исследование показало, что употребление большого количества фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск преждевременной смерти. К цельнозерновым продуктам относятся овес, коричневый рис, лебеда и булгур. Люди с самым высоким потреблением этих продуктов имели более низкие показатели серьезных заболеваний и даже переломов шейки бедра. Отслеживание более 126 000 участников в течение более десяти лет показало, что эти продукты снижают общий уровень смертности на 16 процентов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Диета играет огромную роль в нашем здоровье, поскольку известно, что определенные продукты повышают или снижают риск некоторых заболеваний. Хотя мы не можем точно определить, как долго мы будем жить, диета также может влиять на нашу продолжительность жизни. Новое исследование показало, что люди, которые едят больше трех видов пищи, скорее всего, проживут дольшеСмертность от сердечно-сосудистых заболеваний и рака снизилась на восемь и семь процентов соответственно. А здоровое растительное питание снижает риск инсульта на 16% и сердечного приступа на 14%.Более строгое соблюдение здоровой растительной диеты было связано с более низким риском смертности, рака и особенно сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показывают, что здоровая растительная диета с низким содержанием продуктов животного происхождения, сладких напитков, закусок и десертов, рафинированного зерна, картофеля и фруктовых соков была связана с более низким риском смертности и серьезных хронических заболеваний среди взрослых.Ранее МедикФорум писал о лучшем времени для приема витаминов.

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