Нутрициолог Строков объяснил зачем нам нужен витамин К

"Чтобы белок мог выполнять свои задачи, такие как транспорт питательных веществ, защита тканей и наращивание мышечной массы, он должен быть активирован. Здесь в игру вступает витамин К. Он достигает печени и оттуда транспортируется в разные части тела для активации белка", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Витамин К1 содержится в листовых зеленых овощах и помогает предотвратить переполнение крови при травмах. Витамин К2 вырабатывается бактериями в нашем кишечнике и содержится в яйцах, мясе и молочных продуктах.Витамин К2 особенно интересен для спортсменов, потому что он поддерживает переработку белка. Белок особенно важен для наращивания мышечной массы.Витамин К2 имеет и другие преимущества. Например, он может растворять отложения в артериях, улучшать работу мозга и помогать справляться со стрессом.Будучи веганом, может быть трудно получить достаточное количество витамина К2 из пищи, поскольку он в основном содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому имеет смысл принимать витамин К2 в качестве пищевой добавки.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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