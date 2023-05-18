Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите клубнику каждый день

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Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите клубнику каждый день


Многие с особым нетерпением ждут периода с мая по июль, потому что тогда наконец-то снова наступает сезон клубники. Красные фрукты не только приятны на вкус, но и являются настоящим источником энергии для вашего здоровья.


Клубника — абсолютный хит лета. Будь то торт, покрытый шоколадом или отдельно - сладкий вкус и яркие цвета делают его любимым фруктом многих людей. Но помимо вкуса, клубника еще и полезна для здоровья.


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В клубнике больше витамина С, чем в апельсинах


"Клубника – отличный источник витаминов и минералов. 65 миллиграммов на 100 граммов, маленькие фрукты даже содержат больше витамина С, чем апельсины и лимоны. В 200 граммах свежей клубники содержится более 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С. Это укрепляет иммунитет и защищает организм от болезней", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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Кроме того, клубника богата фолиевой кислотой, важным витамином группы В, который жизненно важен для здоровья сердца и мозга.

Клубника – настоящая антиоксидантная бомба


Еще одним важным свойством клубники является высокое содержание антиоксидантов. Эти соединения помогают уменьшить повреждения организма свободными радикалами, которые могут привести к воспалению и хроническим заболеваниям, таким как рак и болезни сердца.

Клубника полезна для желудочно-кишечного тракта


Клубника полна клетчатки. Они могут помочь сохранить пищеварительную систему здоровой и стабилизировать уровень сахара в крови. Это может снизить риск ожирения и диабета и улучшить общее состояние здоровья.

"Антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, могут уменьшить воспаление в желудочно-кишечном тракте и снизить риск возникновения язвы желудка и других желудочно-кишечных расстройств".

Клубника — отличный выбор для низкокалорийной закуски, особенно для людей, желающих похудеть или сохранить вес. В 100 граммах клубники содержится всего около 39 калорий.


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