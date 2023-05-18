Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите клубнику каждый день

В клубнике больше витамина С, чем в апельсинах

"Клубника – отличный источник витаминов и минералов. 65 миллиграммов на 100 граммов, маленькие фрукты даже содержат больше витамина С, чем апельсины и лимоны. В 200 граммах свежей клубники содержится более 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С. Это укрепляет иммунитет и защищает организм от болезней", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Клубника – настоящая антиоксидантная бомба

Клубника полезна для желудочно-кишечного тракта

"Антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, могут уменьшить воспаление в желудочно-кишечном тракте и снизить риск возникновения язвы желудка и других желудочно-кишечных расстройств".

Клубника — абсолютный хит лета. Будь то торт, покрытый шоколадом или отдельно - сладкий вкус и яркие цвета делают его любимым фруктом многих людей. Но помимо вкуса, клубника еще и полезна для здоровья.Кроме того,важным витамином группы В, который жизненно важен для здоровья сердца и мозга.Еще одним важным свойством клубники является высокое содержание антиоксидантов. Эти соединения помогают уменьшить повреждения организма свободными радикалами, которые могут привести к воспалению и хроническим заболеваниям, таким как рак и болезни сердца.Клубника полна клетчатки. Они могут помочь сохранить пищеварительную систему здоровой и стабилизировать уровень сахара в крови. Это может снизить риск ожирения и диабета и улучшить общее состояние здоровья.Клубника — отличный выбор для низкокалорийной закуски, особенно для людей, желающихили сохранить вес. В 100 граммах клубники содержится всего около 39 калорий.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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