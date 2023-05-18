Врач Захарова: проблемы со сном часто связаны с этими шестью продуктами

Плохой сон - что может быть причиной

"Существует множество различных факторов, влияющих на сон. Всем, кто уже избегает экранов и напитков с кофеином по вечерам, следует также обратить внимание на свой вечерний рацион. Это также может быть причиной бессонницы. Даже якобы невинные продукты, которые являются здоровыми и легкими, могут нарушить сон", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





Салат и сырые овощи

Избегайте острой пищи вечером

Имбирь — полезен, но не подходит для сна

Чеснок – вздувает живот

Шоколад – не лучший вариант для вечернего перекуса

Солодка долго бодрит

Вряд ли кто-то может претендовать на то, чтобы засыпать каждую ночь без проблем, спать всю ночь и начинать день утром свежим и отдохнувшим.Свежий салат на ужин не вреден для вашего тела, не так ли? Хотя помидоры, морковь, огурцы и тому подобное полезны, они также трудно перевариваются. Высокое содержание клетчатки вызывает накопление газа в кишечнике, что может привести к вздутию живота и спазмам. Тогда о восстановительном сне не может быть и речи.Одни любят острую пищу, другие ее ненавидят. Однако перед сном следует избегать резкости. Объяснение этому – вещество капсаицин, которое содержится, например, в чили. Это может изменить температуру тела, что, в свою очередь, влияет на качество сна. Так что если вы любите есть острые блюда, вам лучше есть их в обеденное время.Людям, которые хотят похудеть, нравится использовать клубень, потому что острые вещества в имбире стимулируют. Но именно это может стать фатальным вечером. Стимулированный метаболизм препятствует засыпанию.Чеснок заставляет вас спать хуже. Он сильно раздувается. Спать с раздутым желудком не очень хорошо. Кроме того, клубень вызывает сильную жажду.Какао-бобы содержат теобромин. Это вещество имеет структуру, аналогичную кофеину, и оказывает стимулирующее действие.Сладкий корень может повысить кровяное давление, что не очень полезно при засыпании. Солодка содержит глицирризин, натуральный подсластитель, который влияет на водно-солевой баланс организма, тем самым повышая кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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