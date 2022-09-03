Бессонница: врач рекомендовала есть бананы для расслабления

"Это правда, что огромное количество людей борются за то, чтобы спать по семь-восемь часов каждую ночь. Но часто проблемы с засыпанием или сном являются результатом ряда вариантов образа жизни, которые складываются как снежный ком, чтобы ночь за ночью ворочаться и ворочаться", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Когда вам захочется чего-нибудь сладкого, прежде чем лечь спать, возьмите один из желтых фруктов, которые богаты расслабляющими мышцы минералами, такими как калий и магний. Бананы также содержат аминокислоту триптофан, которая распадается на мелатонин и серотонин (оба важные нейрохимические вещества для регуляции сна) в мозгу», - советует Захарова.