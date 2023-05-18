Врач рекомендует 3 продукта и напитков с «антираковыми» свойствами

«Исследования показали, что эти продукты и напитки могут предотвратить рак, уменьшая воспаление в организме, защищая клетки от повреждений и предотвращая рост раковых клеток», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Ягоды

«Ягоды, такие как черника, малина и клубника, содержат антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток и уменьшить воспаление, которое может привести к раку».

Крестоцветные овощи

Зеленый чай

«Исследования показали, что зеленый чай может помочь предотвратить различные виды рака, включая рак молочной железы, простаты и легких».

Диета играет огромную роль для нашего общего состояния здоровья и благополучия, поскольку некоторые продукты повышают или снижают риск таких состояний, как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.Поэтому врачи часто советуют придерживаться здоровой сбалансированной диеты наряду с другими общими советами, такими как физические упражнения, отказ от курения и сокращение употребления алкоголя.4 типами продуктов и напитков, которые могут обладать «антираковыми» свойствами.Овощи семейства крестоцветных , такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержат соединения, которые могут помочь предотвратить рак. Эти соединения могут помочь детоксикации организма, уменьшить воспаление и предотвратить рост раковых клеток.Женщины, которые ели больше овощей семейства крестоцветных, имели более низкий риск рака молочной железы.Потребление зеленого чая связано со снижением риска колоректального рака, также известного как рак кишечника.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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