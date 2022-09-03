Врач Алехина перечислила напитки, которые вызывают «вязкость» крови и приводят к инсульту
Диета играет огромную роль в нашем здоровье и благополучии. В то время как многие из нас предпримут активные шаги, чтобы убедиться, что мы едим достаточно фруктов, овощей и других важных продуктов, легко забыть, что напитки не менее важны. И, в частности, есть один тип напитков, который может повысить риск возникновения потенциально опасного для жизни состояния.
Более трети из них заканчиваются летальным исходом. Инсульты возникают, когда прекращается кровоснабжение головного мозга. Одной из причин инсульта является высокий уровень холестерина, поскольку это может привести к закупорке кровеносных сосудов. Также может способствовать особенно густая кровь или повышенная вязкость крови.
Это связано с тем, что он повышает сопротивление кровотоку, в конечном итоге увеличивая давление на сердце и другие органы.
«Риск инсульта увеличивается с возрастом, но пожилые люди могут придерживаться простых привычек образа жизни для поддержания хорошего физического здоровья. Следование здоровой диете — лучшее место для начала, которое включает в себя отказ от продуктов, которые повышают кровяное давление и повреждают мозг», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Чтобы снизить риск инсульта, вы должны стремиться пить здоровые напитки, которые поддерживают гидратацию.
Например, вместо газированных и сладких напитков вам следует пить больше воды, зеленого чая, обезжиренных молочных продуктов, смузи и натуральных соков, поскольку они снижают риск обезвоживания, сохраняя кровь менее вязкой, что, в свою очередь, может предотвратить инсульт.
"Потребление слишком большого количества сахара может повысить уровень сахара в крови, что, в свою очередь, может сделать вашу кровь более вязкой".
Врач также рекомендовала сократить потребление трансжиров и натрия.
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