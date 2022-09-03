Врач Алехина перечислила напитки, которые вызывают «вязкость» крови и приводят к инсульту

«Риск инсульта увеличивается с возрастом, но пожилые люди могут придерживаться простых привычек образа жизни для поддержания хорошего физического здоровья. Следование здоровой диете — лучшее место для начала, которое включает в себя отказ от продуктов, которые повышают кровяное давление и повреждают мозг», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Потребление слишком большого количества сахара может повысить уровень сахара в крови, что, в свою очередь, может сделать вашу кровь более вязкой".