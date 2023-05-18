Невролог Ерохин назвал заболевания с таким симптомом как боль в спине

По словам невролога Ерохина, боль в спине может иметь множество причин. Она может быть следствием несчастного случая, особенно неудачного падения или подъема чего-то тяжелого. С возрастом боль в спине может постепенно развиваться из-за возрастных дегенеративных изменений в позвоночнике. Также к ней бывают склонны малоподвижные или имеющие лишний вес люди, обладатели плохой осанки или «сидячей» профессии.Один из самых опасных ее видов – это боль в спине, возникающая из-за развития патологии. В беседе с «Медикорум» невролог Ерохин назвал заболевания, которые проявляются таким симптомом.Специфическая причина аксиального спондилоартрита (воспалительного артрита позвоночника) неизвестна, но подозревается влияние генетических факторов. Помимо болей в спине, люди с этим заболеванием могут испытывать скованность в нижней части спины и бедрах, особенно по утрам и после периодов бездействия, а также боль в шее, повышенную усталость.При данном заболевании кости становятся слабыми и ломкими из-за потери минеральной плотности и костной массы. Остеопороз проявляется такими симптомами как боль в спине, потеря роста, сутулость, боль в шее, подверженность переломам костей.Это хроническое заболевание вызывает боль в мышцах и суставах по всему телу, а также усталость, проблемы со сном, когнитивные нарушения. Согласно исследованиям, фибромиалгия обычно передается по наследству.Сильная боль в спине или боку может быть связана с камнями в почках. Другие распространенные симптомы – кровь в моче, помутнение мочи или исходящий от нее резкий неприятный запах, боль или жжение во время мочеиспускания, учащение мочеиспускания, тошнота и рвота, лихорадка и озноб (при наличии инфекции).Является женским заболеванием: в его случае ткань эндометрия разрастается за пределы матки. Это может вызывать болезненные менструальные спазмы; боли во время или после полового акта; тазовые боли, а также боль в пояснице и животе, его вздутие, тошноту, избыточную утомляемость, а иногда бесплодие.Боль в спине является частым симптомом опухолей позвоночника (как доброкачественных, так и злокачественных). При этом она часто иррадиирует в другие части тела. Опухоли позвоночника также могут вызывать потерю чувствительности, мышечную слабость, неврологические нарушения (чувство онемения и покалывания, трудности при ходьбе), потерю функции кишечника или мочевого пузыря.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах сердечно-сосудистых болезней.

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