Кардиолог Панова рассказала, какой бывает боль в груди при сердечном приступе

«В некоторых случаях человек, испытывающий боль в груди, может заметить, что она медленно иррадиирует в шею и челюсть, а затем распространяется на спину или вниз, на одну или обе руки. Такие боли в груди не являются нормальными и напрямую связаны с сердечными патологиями, включая инфаркт».

По словам кардиолога Анны Пановой, боль в груди является очень распространенным симптомом ряда заболеваний. Стресс, изжога, проблемы с пищеводом и желудком, невралгия, грыжи – все это может вызывать дискомфортные ощущения в области грудной клетки. Но есть определенные виды болей в груди, которые возникают из-за проблем с сердцем, и игнорировать их нельзя, поскольку с ними тесно связан риск инфаркта и инсульта.Порталу «МедикФорум» кардиолог Паноаа рассказала, какими бывают боли в груди при сердечном приступе.Ощущение тяжести и острого жжения, наряду со слишком сильным давлением на грудную клетку, является одним из признаков сердечного приступа, заметила кардиолог.Врач Панова уточнила:Боль в груди, которая сохраняется более нескольких минут и со временем усиливается, может быть признаком сердечного приступа. Нельзя игнорировать боль, если она длится более двух минут.Если наряду с болью в груди возникает затрудненное дыхание, это может быть признаком надвигающегося сердечного приступа.При инфаркте болезненность в груди сопровождается чрезмерным потоотделением.Головокружение и слабость в течение дня, ощущаемые наряду с давлением в груди даже после отдыха и крепкого ночного сна, могут быть вызваны проблемами с сердцем.Внезапное увеличение частоты сердечных сокращений на фоне неприятных ощущений в груди тоже бывает свойственно сердечному приступу.Затрудненное проглатывание пищи вместе с болью в груди – еще один возможный признак проблем с сердцем.Боль в груди, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и потерей сознания, тоже является одним из симптомов инфаркта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях может болеть спина.

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