Добавьте 4 продукта в свой завтрак, чтобы снизить холестерин - диетолог Пономарева

Овес

"Бета-глюкан образует в кишечнике гель, который связывается с холестерином и препятствует его реабсорбции. Вам нужно три грамма в день, чтобы получить эффект снижения уровня холестерина, который вы можете получить от нескольких порций овса или ячменя каждый день"., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Соя

"Чтобы поддержать здоровье сердца, почему бы не добавлять соевое молоко в овсяные хлопья или добавлять немного соевого йогурта к фруктам на завтрак".

Фрукты и овощи

Орехи

Высокий уровень холестерина является потенциально опасным состоянием.Если его не лечить, это может повысить риск возникновения множества проблем, таких как сердечные приступы и инсульты. Завтрак — это прекрасная возможность получить различные полезные для здоровья питательные вещества еще до того, как вы начнете свой день.Овес содержит растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом, которая при включении в состав здоровой диеты оказывает эффект снижения уровня холестерина.Было обнаружено, что соевые продукты, такие как соевое молоко, соевый йогурт, тофу и бобы эдамаме, снижают уровень холестерина.Завтрак дает прекрасную возможность увеличить потребление фруктов и овощей. Добавление большего количества растений в вашу тарелку помогает уменьшить потребление других продуктов с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, а также обеспечивает дополнительное количество растворимой клетчатки и антиоксидантов.Орехи полезны для здоровья сердца из-за содержащихся в них здоровых жиров, известных как ненасыщенные жиры, которые полезны для снижения уровня холестерина.Ранее МедикФорум писал о полезных видах мяса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.