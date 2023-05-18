Добавьте 4 продукта в свой завтрак, чтобы снизить холестерин - диетолог Пономарева
Есть также распространенные продукты для завтрака, которых следует избегать, чтобы снизить уровень холестерина.
Высокий уровень холестерина является потенциально опасным состоянием.
Если его не лечить, это может повысить риск возникновения множества проблем, таких как сердечные приступы и инсульты. Завтрак — это прекрасная возможность получить различные полезные для здоровья питательные вещества еще до того, как вы начнете свой день.
Овес
Овес содержит растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом, которая при включении в состав здоровой диеты оказывает эффект снижения уровня холестерина.
"Бета-глюкан образует в кишечнике гель, который связывается с холестерином и препятствует его реабсорбции. Вам нужно три грамма в день, чтобы получить эффект снижения уровня холестерина, который вы можете получить от нескольких порций овса или ячменя каждый день"., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Соя
Было обнаружено, что соевые продукты, такие как соевое молоко, соевый йогурт, тофу и бобы эдамаме, снижают уровень холестерина.
"Чтобы поддержать здоровье сердца, почему бы не добавлять соевое молоко в овсяные хлопья или добавлять немного соевого йогурта к фруктам на завтрак".
Фрукты и овощи
Завтрак дает прекрасную возможность увеличить потребление фруктов и овощей. Добавление большего количества растений в вашу тарелку помогает уменьшить потребление других продуктов с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, а также обеспечивает дополнительное количество растворимой клетчатки и антиоксидантов.
Орехи
Орехи полезны для здоровья сердца из-за содержащихся в них здоровых жиров, известных как ненасыщенные жиры, которые полезны для снижения уровня холестерина.
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