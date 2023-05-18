Невролог Аникина: нарушение сна весной может быть симптомом болезни

«Весной, когда приходит тепло, у многих людей нарушается сон и появляются головные боли. Подобная чувствительность может сигнализировать о вегетативной дисфункции – это синдром, не заболевание. Он отражает различные проблемы», - рассказала невролог Аникина.

«Если нарушения сна проявляются у здорового человека, то стоит обратиться к врачу, чтобы исключить железодефицитную анемию, авитаминоз, убедиться, что все в порядке с давлением», - поделилась рекомендацией невролог Аникина.

С окончательным наступлением весеннего тепла многие могут почувствовать не прилив сил и хорошего настроения, а наоборот, упадок самочувствия.По словам специалиста, подобное состояние весной может сигнализировать о склонности к мигреням, депрессии, тревожным расстройствам. Кроме того, его нередко испытывают метеочувствительные люди, которые плохо реагируют на изменения температуры или атмосферного давления – помимо нарушения сна, они начинают страдать от повышенной утомляемости и подавленного настроения.В беседе с «Абзацем» она дополнила, что проконсультироваться со специалистом следует и том случае, когда человек не ощущает отдыха, несмотря на сон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях может ощущаться боль в спине

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