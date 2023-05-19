Врач Евдокимова: акне у взрослых может говорить о проблемах с внутренними органами

«У женщин это происходит во время беременности, после аборта или при отмене гормональных контрацептивов, у мужчин – в результате наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена или из-за приема анаболических стероидов для «роста мышц», - сообщила медик.

Эндокринные железы и надпочечники.

Репродуктивная система (прыщи могут быть следствием поликистоза яичников).

ЖКТ (акне возникает при хроническом дисбактериозе, желчнокаменной болезни, панкреатите).

ЛОР-органы (угри возможны при хроническом тонзиллите).

«Кожа является «зеркалом» наших внутренних процессов».

Врач Евдокиова объяснила в интервью, что появление акне во взрослом возрасте часто обуславливается гормональным дисбалансом.Кроме того, акне у взрослых людей могут говорить о проблемах с внутренними органами. Дерматолог уточнила, какие органы (точнее, нарушение в их работе) ответственны за возникновение многочисленных угрей:Беседуя с «Газетой.Ru», Светлана Евдокимова подчеркнула:Врач добавила, что угревые высыпания также наблюдаются у людей, придерживающихся несбалансированного питания. Помимо того, их возникновение нередко происходит в обстоятельствах неправильного ухода за кожей – например, при ее плохом или наоборот, чрезмерном очищении. Слишком активные манипуляции с использованием пилингов и скрабов лишают кожу естественного защитного барьера, что делает ее подверженной инфекциям и воспалению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление перхоти может объясняться проблемами с иммунитетом.

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