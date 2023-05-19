Апноэ во сне связано с развитием болезни Альцгеймера — признаки

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Апноэ во сне связано с развитием болезни Альцгеймера — признаки


Невролог подчеркнул серьезный риск для мозга, если вы страдаете обструктивным апноэ во сне.


"Апноэ лишает мозг кислорода. Таким образом, последствия могут быть ужасными, поскольку исследования связывают состояние связывают с деменцией", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Обструктивное апноэ — это когда дыхание человека останавливается и начинается во время сна.


Симптомы во время сна могут включать:
  • Дыхание останавливается и вновь возобновляется
  • Человек задыхается и фыркает 
  • Часто просыпается
  • Громкий храп.
В течение дня человек, пораженный этим заболеванием, может:

  • Чувствовать себя очень усталым
  • Трудно сосредоточиться
  • Есть перепады настроения
  • Болит голова, когда вы просыпаетесь.
«Нужно лечить апноэ во сне , поскольку оно может привести к более серьезным проблемам».



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До 85 процентов людей не диагностированы, поэтому, если вы идентифицируете себя с какими-либо симптомами или знаете кого-то, у кого они есть, рекомендуется обратиться к врачу.

"Лечение может включать в себя изменение образа жизни, например, снижение веса, отказ от курения и уменьшение количества потребляемого алкоголя".


Некоторым может быть полезен аппарат CPAP, который мягко нагнетает воздух в маску, закрывающую рот и нос во время сна.



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