Апноэ во сне связано с развитием болезни Альцгеймера — признаки
Невролог подчеркнул серьезный риск для мозга, если вы страдаете обструктивным апноэ во сне.
"Апноэ лишает мозг кислорода. Таким образом, последствия могут быть ужасными, поскольку исследования связывают состояние связывают с деменцией", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Обструктивное апноэ — это когда дыхание человека останавливается и начинается во время сна.
Симптомы во время сна могут включать:
- Дыхание останавливается и вновь возобновляется
- Человек задыхается и фыркает
- Часто просыпается
- Громкий храп.
- Чувствовать себя очень усталым
- Трудно сосредоточиться
- Есть перепады настроения
- Болит голова, когда вы просыпаетесь.
«Нужно лечить апноэ во сне , поскольку оно может привести к более серьезным проблемам».
"Лечение может включать в себя изменение образа жизни, например, снижение веса, отказ от курения и уменьшение количества потребляемого алкоголя".
Некоторым может быть полезен аппарат CPAP, который мягко нагнетает воздух в маску, закрывающую рот и нос во время сна.
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