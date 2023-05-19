Апноэ во сне связано с развитием болезни Альцгеймера — признаки

"Апноэ лишает мозг кислорода. Таким образом, последствия могут быть ужасными, поскольку исследования связывают состояние связывают с деменцией", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Дыхание останавливается и вновь возобновляется

Человек задыхается и фыркает

Часто просыпается

Громкий храп.

Чувствовать себя очень усталым

Трудно сосредоточиться

Есть перепады настроения

Болит голова, когда вы просыпаетесь.

«Нужно лечить апноэ во сне , поскольку оно может привести к более серьезным проблемам».

До 85 процентов людей не диагностированы, поэтому, если вы идентифицируете себя с какими-либо симптомами или знаете кого-то, у кого они есть, рекомендуется обратиться к врачу.





"Лечение может включать в себя изменение образа жизни, например, снижение веса, отказ от курения и уменьшение количества потребляемого алкоголя".





Некоторым может быть полезен аппарат CPAP, который мягко нагнетает воздух в маску, закрывающую рот и нос во время сна.





Обструктивное апноэ — это когда дыхание человека останавливается и начинается во время сна.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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